Knapper Heimerfolg! Absteiger Seeboden geht gegen Aufsteiger Ainet als Sieger hervor

Die 11. Runde der 1. Klasse A wurde an diesem ersten Oktoberwochenende ausgespielt. Dort kam es zum Duell zwischen Absteiger und Aufsteiger. Der SV Seeboden am Millstättersee, der letzte Saison aus der Unterliga abstieg, traf zu Hause auf den Aufsteiger aus der 2. Klasse, TSU Ainet. Die Favoritenrolle lag also klar bei den Heimischen vom Millstättersee. So eindeutig war das Ergebnis im Endeffekt jedoch nicht, nur knapp konnte Seeboden gegen starke Osttiroler die drei Punkte holen.

Ausgeglichener erster Durchgang

Genau zu Beginn der Mittagsstunde wurde diese Partie an diesem ersten Sonntag im Oktober angepfiffen. Die 100 Zuseher sahen zu Beginn ein Herantasten beider Mannschaften. Dem SV Seeboden gelang es dann vor der heimischen Kulisse, das Zepter in die Hand zu nehmen und schließlich in der 25. Minute in Form von Julian Müller das erste Mal zu netzen. Doch anstatt, dass dieser Führungstreffer den Gastgebern mehr Aufschwung brachte, bewirkte er eher das Gegenteil. So schlich sich in der 32. Minute ein Fehler in der Hintermannschaft ein, den Mathias Jost sofort bestrafte und das Spiel wieder ausglich. Mit diesem Zwischenstand ging es dann auch in die Kabinen.

Schlagabtausch nach Wiederanpfiff

Der offene Pausenstand wirkte sehr motivierend für die Gäste aus Osttirol. Schon nach sieben gespielten Minuten in Durchgang zwei gelang es ihnen, erstmals die Führung zu übernehmen. Diesmal war es Dominik Rainer, der das Leder in die Maschen befördern konnte. Die Gastgeber ließen sich aber dadurch nicht verunsichern und konnten kurz darauf gleich wieder ausgleichen. Denis Kujundzic schloss nach einer schönen Kombination zum 2:2 ab. Das Spiel verlief weiters ziemlich ausgeglichen mit ein paar Chancen auf beiden Seiten. Schlussendlich gelang es Denis Zolotic zehn Minuten vor Schluss, die Führung wieder in die Hand der Seebodner zu legen. Die Gäste wollten zwar in der Schlussphase noch den Ausgleich, welcher aber nicht mehr fiel. So holt sich der SV Seeboden nach einem doppelten Führungswechsel doch die drei Punkte am heimischen Fußballplatz. Weiterhin bleibt Ainet somit am mit sechs Punkten am letzten Tabellenrang. Der SV Seeboden rangiert derweil am dritten Platz.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden:

„Wir haben das Spiel glücklich durch die Qualität einzelner Spieler gewonnen. Unsere Leistung war wirklich nicht das Gelbe vom Ei, doch wir sind Gott sei Dank nochmal mit einem blauen Auge davongekommen. Ein Kompliment auch an die Mannschaft von Ainet. Dass dieses Team ganz unten in der Tabelle steht, wundert mich ehrlich gesagt sehr, denn sie haben wirklich stark mitgespielt. Wir wollen uns in den kommenden Wochen in zwei Spielen in Osttirol wieder verbessern und freuen uns dann auf die Topspiele gegen Sillian und Lurnfeld.“

Nächste Woche steht für den SV Seeboden eine weite Auswärtsreise am Programm. Im fernen Osttirol wartet der SV Tristach auf die Mannen vom Millstättersee. Ainet erwartet in einem Heimspiel den SK Kirchbach. Dort geht es um die rote Laterne.