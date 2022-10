Kirchbach mit Befreiungsschlag! Klarer Sieg über Virgen

Details Donnerstag, 27. Oktober 2022 15:49

Da am letzten Wochenende einige Spiele in der 1. Klasse A aufgrund des Schlechtwetters nicht angepfiffen werden konnten, wurden diese am Nationalfeiertag bei schönem Herbstwetter nachgeholt. Eine davon war jene zwischen dem SK Kirchbach und der SG Virgental/TSU Virgen. Für den Tabellenletzten Kirchbach war das Ziel klar: nach sechs Niederlagen in Folge soll endlich wieder mal ein Sieg her. Gegen die SG Virgental gelang dies auch und zwar deutlich.

Relativ ruhiger erster Durchgang

Die Gäste aus dem Virgental mussten sehr ersatzgeschwächt zu dieser Partie anreisen und trafen dort auf motivierte Gailtaler vor heimischer Kulisse. Die Gastgeber, die den letzten Platz in der 1. Klasse A belegten, starteten sogleich schwungvoll in das Match vor gut 90 Zusehern. Miha Mostanjsek konnte dann seine Mannschaft und die Fans in der zwölften Minute zum ersten Mal an diesem Mittwochnachmittag jubeln lassen. Zuvor hatten aber noch die Gäste eine Topchance, scheiterten jedoch knapp. Mit diesem 1:0-Vorsprung und einem leichten Chancenplus ging der SK Kirchbach gegen Virgen in die Halbzeitpause.

Kirchbach drehte auf und durfte jubeln

Auch nach dem Pausenpfiff war es die Heimmannschaft aus dem Gailtal, die tonangebend war. In der 54. Minute konnte Marco Seiwald diese Überlegenheit in einen Torerfolg ummünzen. Weiter ging es im Fünf-Minuten-Takt: Zuerst netzte Domen Potocnik in der 59. Minute, ehe Miha Kostanjsek sich in der 64. über seinen Doppelpack in diesem Spiel freuen durfte. Die Osttiroler Gäste waren nun mit vier Gegentreffern klar geschlagen. Viel mehr hatte diese Partie auch nicht mehr in sich. Die Gailtaler können sich über drei Punkte zu einem wichtigen Zeitpunkt kurz vor der Winterpause freuen, beenden die Serie von sechs Spielen ohne Sieg, geben die rote Laterne ab und lassen den FC Mölltal hinter sich. Die SG Virgental bleibt mit 16 Punkten aus den 14 Spielen am zehnten Tabellenrang stehen.

Andreas Steiger, Trainer SG Virgental/TSU Virgen:

„Man muss klar zugeben, dass wir chancenlos in dieser Begegnung waren und Kirchbach klar dominiert hat. Aufgrund von Arbeit, Krankheit oder den Beginn der Eishockeysaison mussten wir auch sehr ersatzgeschwächt anreisen. Zwar hätten wir zu Beginn das 1:0 machen müssen, doch ging in weiterer Folge fast gar nichts mehr für uns, was uns diese deutliche Niederlage bescherte. Nächste Woche siehts mit dem Personal wieder besser aus und für die Rückrunde werden wir uns auch noch ein paar Spieler holen.“

Im letzten Spiel der Herbstsaison empfängt die SG Virgental/TSU Virgen zuhause den Tabellendritten aus dem Drautal, den ASKÖ Irschen. Der SK Kirchbach hat mit einem Auswärtsspiel in Sillian auch keine leichte Aufgabe vor sich.