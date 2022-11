Sieg im Spitzenspiel! Seeboden triumphiert über Lurnfeld

Details Montag, 31. Oktober 2022 11:04

In der 1. Klasse A kam es in der Runde vor der Winterpause nochmal zu einem richtigen Kracher. Der Tabellenführer, der FC Lurnfeld, traf zuhause auf den SV Seeboden am Millstättersee, der sich ebenfalls im oberen Tabellenfeld befindet. In diesem Spiel konnten die Gäste vom Millstättersee dominieren und so das Spitzenfeld wieder enger zusammenrücken, was eine spannende Rückrunde garantiert.

Guter Start von Lurnfeld wird schnell gedreht

Das Spiel, welches auch ein Derby war und dem ungefähr 350 Zuschauer beiwohnten, startete gleich gut für die Heimmannschaft. So war es in der 8. Minute Toptorjäger Daniel Urbas, der sein Trefferkonto weiter aufbesserte und zum 1:0 für seine Lurnfelder netzte. Die ließen sich die Seebodner aber nicht gefallen und schafften es neun Minuten später durch Jonas Kleewein wieder auszugleichen. Der SV Seeboden hatte an diesem Samstagnachmittag die klaren Ambitionen, das Spiel für sich zu entscheiden und demensprechend dominierten sie auch in weiterer Folge. Weitere 13 Minuten wurden gespielt, als die Gäste erneut treffen konnten. Diesmal war es Julian Müller, der den frühen Rückstand in einen Vorsprung vor der Pause verwandelte. Mit diesem Zwischenstand ging es in die Kabinen.

Die Gastgeber kommen ran, aber Seeboden entscheidet

Diesen Rückstand wollten die Gastgeber nach der Pause nun natürlich wieder egalisieren. Da dies aber nicht so schnell passierte, fanden auch die Seebodner wieder einige Chancen vor. Die Möglichkeit, den Sack schon früher zuzuschnüren wurde aber verabsäumt. So bekam der FC Lurnfeld in der 79. Minute einen Strafstoß zugesprochen, den erneut Daniel Urbas sicher verwerten konnte. Die Gäste gaben aber nicht auf, sie wollten die Dominanz, die sie in dieser Partie gegen den Tabellenführer zeigten auch auf die Anzeigetafel bringen. Fünf Minuten nach dem Ausgleich sollte dies auch aufgehen. Einen schönen Alleingang konnte David Basta zum 3:2 für sein Team verwandeln und dadurch auch den Erfolg für die Seebodner fixieren. Damit rückt das Spitzenfeld in der 1. Klasse A nun wieder enger zusammen. Die ersten sechs Teams werden nur von vier Zählern getrennt, wobei trotz dieser Niederlage der FC Lurnfeld von ganz oben lacht. Seeboden rangiert unter den Topteams an der vierten Stelle.

Damir Kukic, Trainer SV Seeboden:

„Wir waren gut auf dieses Derby eingestellt, wussten aber auch, dass sicher Kleinigkeiten entscheiden werden. Nachdem wir die Anfangsphase verschliefen, schafften wir es noch vor der Pause das Spiel zu drehen. Lurnfeld taktierte in der zweiten Hälfte mit hohen Bällen, worauf wir aber vorbereitet waren. Wir hätten den Sack früher zumachen können, so wurde es nochmal spannend nach dem Elfmeter. Den verdienten Sieg sicherte dann David Basta durch einen schönen Alleingang. Die Herbstsaison war sehr schwierig für uns, da wir nach dem Abstieg aus der Unterliga viele Abgänge zu beklagen hatten und uns neu strukturieren mussten. Dafür läufts aber ganz gut und wir werden weiter beinhart arbeiten, um die Leistungen auch im Frühjahr zu bringen.“

Mit diesem knappen Zwischenstand geht es in der 1. Klasse A in die Winterpause. Die Fortsetzung der Saison im neuen Jahr bringt sicher wieder viel Spannung mit sich. In der ersten Runde nach dem Winter trifft der SV Seeboden Anfang April auf den ASKÖ Dellach/Drau, während Lurnfeld ins Gailtal zum SK Kirchbach reisen muss.