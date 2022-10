Sillian gewinnt unterhaltsames Topspiel gegen Seeboden!

Details Montag, 24. Oktober 2022 19:39

Die Hinrunde in der 1. Klasse A ist Geschichte. Daher standen an diesem Wochenende mit der 14. Runde die ersten Spiele der Rückrunde am Programm. Ein besonders spannendes Match war jenes des SV Seeboden am Millstättersee, welche den FC Sillian zum Gastspiel luden. Wie auch in der Hinrunde konnten sich in diesem Spiel die Osttiroler durchsetzten, das kurzweilige Spiel endete mit einem 2:1-Auswärtserfolg. Damit festigte Sillian den zweiten Tabellenrang, nur drei Punkte ist man hinter dem FC Lurnfeld, welche den Platz in der Sonne inne haben.

Ausgeglichene Kräfteverhältnisse

Das Spiel war von Beginn an sehr ausgeglichen, beide Teams starteten gut in die Begegnung und konnten in der Anfangsphase einige Chancen vorfinden. Zum Torjubel konnte aber keine Mannschaft in den ersten 20 Minuten ansetzten. Dies änderte sich aber danach: In Minute 24 konnte der SV Seeboden in Führung gehen, Denis Kujundzic brachte seine Mannen in Front. Das ließ Sillian aber so nicht auf sich sitzen. Sie wurden aggressiver und versuchten sofort das Spiel wieder auszugleichen. Die Bemühungen wurden auch rasch belohnt. In Minute 36 war es Thomas Pranter, welcher für das 1:1 sorgte. Das war es dann auch mit Toren in Halbzeit eins. Eine unterhaltsame erste Halbzeit ging mit einem X zu Ende.

Sillian gelingt Siegtreffer

Auch in Halbzeit zwei wurde den Zusehern einiges geboten. Die vielen Torraumszenen auf beiden Seiten waren allerdings nicht von Erfolg gekrönt. Seeboden versuchte es meist durch Standardsituationen, während die Osttiroler eher aus dem Spiel heraus gefährlicher wurde. Die entscheidene Szene war dann allerdings ein ruhender Ball. Nicht für Seeboden, sondern für Sillian. Den Gästen wurde in Minute 78 ein Elfmeter zugesprochen, Clemens Vinatzer konnte diesen auch sicher verwerten. Danach warf Seeboden nochmal alles nach vorne, man wollte unbedingt den Ausgleich erzielen. Die Hausherren hatten auch noch gute Gelegenheiten, ein Treffer wollte ihnen an diesem Samstag aber keiner mehr gelingen. Es blieb beim 1:2 aus der Sicht der Seebodener. Damit startet für die Hausherren die Rückrunde wie auch die Hinrunde, nämlich mit einer Niederlage.

Markus Hanser, Trainer FC Sillian:

„Seeboden und Sillian waren an diesem Spieltag wei sehr ausgeglichene Mannschaften. Man muss dazu sagen, dass wir in Sillian ohne ausländische Legionäre agieren. Das ist in der 1. Klasse auch sehr selten. In den ersten 20 Minuten waren wir relativ überlegen. Durch einen gegnerischen Einwurf bei dem wir schülerhaft verteidigt haben sind wir aber in Rückstand geraten. Gott sei Dank gelang uns nur zehn Minuten später nach einer super Aktion der verdiente Ausgleich. Auch in Halbzeit zwei waren wir wieder kräftemäßig überlegen. Eine Riesenchance konnten wir aber leider nicht verwerten. Der Elfmeter für uns war dann aber mehr oder weniger aus dem Nichts. Nach der Führung haben wir uns zurückdrängen lassen, da hat uns unser Tormann gerettet. Schlussendlich war es aber eine disziplinierte Vorstellung von uns und auch ein verdienter Sieg.“