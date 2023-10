Nach Sieg über Tristach: Spittal 1b gibt rote Laterne ab

Details Sonntag, 15. Oktober 2023 20:28

In der 1. Klasse A trafen an diesem Wochenende zwei Teams aus dem unteren Tabellenfeld aufeinander. In Osttirol erwartete der SV Tristach den SV Sportastic Spittal 1b. Der Start in die Saison war für beide Mannschaften überschaubar, so ergaben sich auch die Platzierungen elf und 14. Mit dem 3:1-Sieg in diesem Match konnte der SV Spittal 1b aber vorerst die rote Laterne an die SG Virgental abgeben.

Tristach netzt nach überschaubarer erster Hälfte

Die erste Hälfte im Match im Lois Walder Stadion in Tristach verlief genauso wie die Saison der beiden Teams bis jetzt: ziemlich unspektakulär. Bis auf eine gelbe Karte auf Seiten der Gäste war in Durchgang eins nichts Spannendes zu verzeichnen. Nach Wiederanpfiff zur zweiten Hälfte änderte sich dies aber prompt, denn schon nach fünf Minuten brachte Mathias Brunner seine Heimelf in Führung.

Spittal holt sich mit drei Treffern den Sieg

Doch Spittal ließ nicht lange auf eine Antwort warten, denn schon sieben Minuten nach dem Treffer der Tristacher netzte auch Pascal Wegscheider und stellte alles wieder auf null. Die Gäste waren nun besser im Spiel und erzielten nach dem Ausgleich auch den Führungstreffer durch Kristijan Jelic in der 67. Minute. Er war dann auch derjenige, der den Schlusspunkt in dieser Begegnung setzte. Mit seinem zweiten Tagestreffer brachte er den Endstand von 1:3 auf die Anzeigetafel. Damit überholt der SV Spittal 1b die SG Virgental und steht nun mit neun Zählern am vorletzten Tabellenrang. Einen Platz darüber steht der SV Tristach mit zehn Punkten nach zwölf Spielen.

Die nächste Aufgabe hat der SV Spittal 1b am kommenden Sonntag zu bestreiten, wenn der Gegner auf heimischen Rasen SU Oberlienz heißt. Tags zuvor muss der SV Tristach auswärts beim FC Sillian antreten.

