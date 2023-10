Neun Treffer! Attraktive Samstagspartie zwischen Kirchbach und Irschen

Details Sonntag, 22. Oktober 2023 17:21

Die 1. Klasse A hatte an diesem Wochenende in der 13. Runde wieder so einiges zu bieten. Neben teilweise knappen, aber auch einigen eindeutigen Ergebnis, stach ein Endstand ganz besonders heraus. Der SK Kirchbach und der ASKÖ Irschen lieferten sich nämlich im Gailtal ein attraktives Duell mit ganzen neun Toren. Am längeren Ast saß der SK Kirchbach, der ein Tor mehr als die Drautaler erzielten und die Partie mit 5:4 für sich entschied.

Schwungvoller Auftakt

Gleich von Beginn an konnte man schon erahnen, in welche Richtung dieses Match gehen wird, denn in der Anfangsviertelstunde waren bereits drei Treffer gefallen. Zuerst brachte Andreas Wernle das Gästeteam in Führung, bis nur drei Minuten später Dejan Marijanovic alles wieder auf Null setzte und Miha Kostanjsek die Führung zugunsten der Heimelf erzielte. Danach wurde es aber auch nicht langweilig, denn noch in Hälfte eins wurde das Netz durch Christian Linder für Irschen und zum zweiten Mal an diesem Nachmittag Dejan Marijanovic zum Zappeln gebracht.

Irschner Aufholjagd kommt zu spät

Nach dem 3:2-Zwischenstand zur Pause und der damit hauchzarten Führung für die Gastgeber, gestaltete sich der Beginn des zweiten Durchgangs sehr einseitig. Wieder war es nämlich Dejan Marijanovic, der in den Minuten 49 und 53 gleich doppelt traf, damit seinen Viererpack schnürte und Kirchbach dadurch weit in Front schoss. Aber Irschen gab sich auch nicht geschlagen und netzte im späteren Verlauf des zweiten Durchgangs durch Markus Wandaller ebenfalls doppelt. Dieser letzte Treffer zum 5:4 sollte dann aber auch der letzte sein, die Aufholjagd des ASKÖ Irschen kam zu spät. Somit belegen die Gäste aus dem Drautal nun mit zehn Zählern am Konto den elften Rang, während Kirchbach mehr als doppelt so viele in der laufenden Spielzeit zu verzeichnen hat und damit den fünften Platz belegt.

Luka Bratic, Trainer SK Kirchbach:

„Trotz einiger Ausfälle in unserem Team haben wir über weite Strecken hinweg das Spiel gemacht. Zum Schluss war das Ergebnis zwar knapp, gefährlich für einen Punkteverlust war es aber trotzdem nicht. Zusammengefasst ein souveräner und hochverdienter Sieg mit einer zufriedenstellenden Leistung unseres Teams.“

Zwei Runden sind vor der Winterpause noch zu bestreiten. Im nächsten Match trifft der SK Kirchbach zuhause auf den SV Baldramsdorf und Irschen muss beim SV Spittal 1b antreten.

