Sillian legt im Meisterschaftskampf vor und lässt Oberlienz keine Chance

Details Freitag, 27. Oktober 2023 16:56

Neben den Cuppartien im KFV-Cup wurden am österreichischen Nationalfeiertag auch in einigen Ligen Matches ausgetragen. In der 1. Klasse A trafen in der vorgezogenen Partie der 14. Runde der FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels und die Sportunion Oberlienz aufeinander. Mit Sillian und Seeboden matchen sich in dieser Saison zwei Topteams um den Aufstieg und haben nach der Hinrunde schon zehn Punkte Vorsprung auf das Verfolgerfeld. Gegen Oberlienz konnte die Elf aus Sillian einen klaren Erfolg feiern und im Kampf um die Spitze gegen die Herren vom Millstättersee vorlegen.

Alles klar in Durchgang eins

Der FC Sillian hatte in dieser Spielzeit erst eine Niederlage zu verkraften. Diese erfolgte ausgerechnet in der ersten Runde gegen die SU Oberlienz. Revanche war also für die Elf von Coach Markus Hanser angesagt und genauso ging man es in Sillian auch an. Gal Primc eröffnete den Torreigen in der 16. Minute, ehe Thomas Pranter elf Minuten darauf auf 2:0 erhöhte. Vor der Pause erzielte Denis Kerrniqi noch einen Doppelpack, was einen klaren 4:0-Vorsprung nach 45 Minute für die Gastgeber zur Folge hatte.

Hoffnungsschimmer wird bald wieder zerschossen

Kurz kam nach Wiederanpfiff ein kleiner Hoffnungsschimmer für die Gäste aus Oberlienz auf, als Elias Ebner in der 46. Minute den Ball im Netz unterbrachte. Doch mehr Tore sollten den Oberlienzern an diesem Tag nicht mehr gelingen, Sillian hatte weiterhin das Spielgeschehen in der Hand. Manuel Schranzhofer und Clemens Vinatzer machten schließlich in der Schlussphase alles klar und erhöhten auf 6:1 – gleichzeitig auch das Endergebnis. Damit krallt sich Sillian zumindest für drei Tage den ersten Tabellenrang, bis klar ist, ob Seeboden nachlegen kann oder nicht. Oberlienz belegt mit dem siebten Tabellenrang genau den Platz in der Mitte der Liga.

Markus Hanser, Trainer FC Sillian:

„Gegen einen ersatzgeschwächten Gegner gingen wir voller Motivation aufgrund der Niederlage zum Auftakt in dieses Match. Das zeigte sich auch am Platz, wir waren in allen Belangen besser und stießen auf wenig Gegenwehr. Ein hochverdienter Sieg mit erkennbarem Klassenunterschied. Weiterhin gilt’s, unsern Lauf fortzusetzen und dem SV Seeboden Konkurrenz zu bieten. Die Mannschaft hätte sich den Aufstieg verdient, wir könnten sicher in der Unterliga auch mithalten.“

Ein Spiel müssen die Teams noch bestreiten, bevor die Winterpause vor der Tür steht. Kommenden Samstag muss der FC Sillian auswärts gegen den ASKÖ Irschen bestehen, während Oberlienz auf den SV Penk/Reisseck trifft.

