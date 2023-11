Sehenswerte Punkteteilung! Kötschach und Dellach trennen sich vor Winterpause mit 2:2

Details Montag, 06. November 2023 11:53

Am vergangenen Wochenende stand in der 1. Klasse A die 15. Runde am Programm. Viele Matches mussten aufgrund der Wetterlage in Kärnten an diesem ersten Novemberwochenende abgesagt werden. Eine Begegnung, die aber stattfinden konnte, war jene zwischen dem OSK Kötschach-Mauthen und dem ASKÖ Dellach/Drau. Die beiden Teams aus dem Tabellenmittelfeld trennten sich mit einem 2:2-Unentschieden.

Dellach antwortet schnell auf Kötschach-Führung

Gleich von Beginn an herrschte in der Partie am Sportplatz in Kötschach keine Langeweile. Der Heimelf gelang der bessere Start in die Begegnung, nach Chancen zu Beginn war es in der 13. Spielminute schließlich Aleksandar Dokic, der zur Führung einnetzte. Doch die Dellacher ließen sich dadurch nicht verunsichern und hatten prompt eine Antwort parat. Eine schöne Kombination vollendete Lukas Konrad nur zwei Minuten später zum Ausgleich. Die Gäste kamen nun immer besser ins Spiel und in der 32. Minute wurde ihnen nach einem Foul im Strafraum ein Elfmeter zugesprochen. Amer Jukan zögerte nicht lange und verwandelte diesen zur Gästeführung vor der Pause.

Standardstarke Kötschacher gleichen die Partie aus

In die zweite Hälfte starteten die Gastgeber besser. Die Standards der Kötschacher wurden oft gefährlich und einer sollte dann auch zum Ausgleich führen. Nach einem Eckball war es Kyrylo Ptakhin in der 74. Minute, der das Spiel wieder auf Null setzte. Im Endspurt hatten beide Mannschaften noch die Gelegenheit, das Match für sich entscheiden, was aber nicht gelang. So blieb es über 90 Minuten beim 2:2 und damit der Punkteteilung. In der Tabelle ändert sich dadurch nichts, Kötschach und Dellach belegen weiterhin die Plätze acht und neun.

Patrick Trutschnig, Trainer ASKÖ Dellach/Drau:

„Den Start erwischte Kötschach besser, doch durch eine schöne Kombination kamen wir wieder zurück ins Match und drehten es durch den Strafstoß sogar. Leider verabsäumten wir es aber vor der Pause, den Vorsprung auszubauen. In der besten Phase von Kötschach ca. ab der 60. Minute passierte dann auch der Ausgleich, sie wurden vor allem durch Standards gefährlich. Zum Schluss gab es noch Topchancen auf beiden Seiten, es blieb aber beim 2:2, was über das ganze Spiel gesehen meiner Meinung nach ein gerechtes Ergebnis ist.“

Während die restlichen Matches der 1. Klasse A noch kommende Woche nachgeholt werden, können die beiden Mannschaften schon in die Winterpause gehen. Anfang April geht’s erst für sie wieder weiter. Dann trifft der OSK Kötschach-Mauthen auf die Spitzenreiter aus Seeboden, während es Dellach mit dem SV Tristach zu tun bekommt.

