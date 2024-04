Klare Angelegenheit! Greifenburg verteidigt Platz drei mit klarem 5:0-Erfolg über Oberlienz

Spielberichte

An diesem ersten Aprilwochenende erfolgte in allen Ligen in Kärnten wieder der Auftakt in die Frühjahrssaison, so auch in der 1. Klasse A. Am Samstagnachmittag stand unter anderem das Duell zwischen dem SV Raika Greifenburg und der Sportunion Oberlienz am Programm. In einem beeindruckenden Auftritt sicherte sich der SV Greifenburg einen überzeugenden 5:0-Sieg gegen die Gäste aus Osttirol.

Schneller Torerfolg für die Heimmannschaft

Das Spiel begann mit hohem Tempo, und es dauerte nicht lange, bis die Gastgeber ihre Überlegenheit auf dem Platz zeigten. Der Anfang des Torfests wurde durch Elias Schmidpeter in der 5. Minute eingeleitet, als er den Ball nach einem Alleingang ins Netz schob und Greifenburg frühzeitig in Führung brachte. Die Heimmannschaft ließ sich von diesem Treffer beflügeln und drängte weiterhin auf Tore. Es war Kevin Tomsic, der in der 17. Minute die Führung des SV Raika Greifenburg ausbaute, als er einen Schuss abfeuerte und das Netz zum zweiten Mal zum Zappeln brachte. In der 36. Minute verletzte sich dann der Keeper der Gastgeber, Kevin Linder, was zur Folge hatte, dass Feldspieler Michael Neuwirther den Kasten ab sofort behüten musste. Bis zu Halbzeit geschah aber nichts mehr – mit einer komfortablen Führung ging es in die Pause.

Tomsic-Hattrick setzt Oberlienz Schachmatt

Nach dem Seitenwechsel zeigte Greifenburg keine Anzeichen eines Nachlassens und setzte seinen Angriff fort. Bereits in der 46. Minute erhöhte Kevin Tomsic mit seinem zweiten Tor des Spiels den Spielstand auf 3:0, was die Dominanz der Gastgeber weiter unterstrich. Auch Oberlienz kam ein paar Mal vor das gegnerische Tor, Michael Neuwirther rettete aber das eine oder andere Mal sehenswert. Die Gäste kämpften weiterhin tapfer, konnten jedoch nicht verhindern, dass Johannes Schönegger in der 77. Minute das vierte Tor für Greifenburg erzielte. Die Gastgeber kontrollierten weiterhin das Geschehen auf dem Platz und drängten auf weitere Treffer. Die Herausforderungen für die Sportunion Oberlienz wurden noch größer, als Raphael Schneeberger in der 70. Minute mit einer Gelb-Roten Karte des Feldes verwiesen wurde. Mit einem Spieler weniger auf dem Platz war es für Oberlienz schwer, dem Druck der Greifenburg-Offensive standzuhalten. In der 86. Minute krönte Kevin Tomsic seine herausragende Leistung mit einem weiteren Treffer, der den 5:0-Sieg für den SV Raika Greifenburg besiegelte. Mit diesem überzeugenden Ergebnis sicherte sich Greifenburg wichtige drei Punkte und festigte seine Position in der Tabelle. Oberlienz bleibt weiterhin am sechsten Rang.

Marcel Pirker, Trainer SV Greifenburg:

„Alles in allem ein sensationelles Ergebnis für uns in der ersten Partie im Frühjahr. Auch in dieser Höhe geht der Sieg in Ordnung. Trotzdem ist Oberlienz aber eine sehr spielstarke Mannschaft und kam auch zu einigen Gelegenheiten. Der 5:0-Erfolg war aber im Endeffekt verdient. Nun wollen wir voller Elan in das Derby nächste Woche gehen und über die ganze Restsaison hinweg den dritten Platz verteidigen.“

Das angesprochene Derby bestreitet der SV Greifenburg kommenden Sonntag auswärts gegen den ASKÖ Irschen. Angepfiffen wird diese Partie am Sonntagnachmittag. Tags zuvor bekommt es die SU Oberlienz ebenfalls mit einer Drautaler Mannschaft zu tun. Vor heimischer Kulisse muss man sich gegen den ASKÖ Dellach/Drau beweisen.

