3:0-Heimsieg! SV Baldramsdorf fährt wichtigen "Dreier" ein

Spielberichte

Details Donnerstag, 09. Mai 2024 19:06

In einer Begegnung der 21. Runde der 1. Klasse A setzte sich der SV Baldramsdorf klar mit 3:0 gegen die SG Virgen/Prägraten durch und fuhr im Duell zweier Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel einen wichtigen "Dreier" ein. Die SG hingegen weiß nach fünften Pleite im Frühjahr in der Tabelle weiterhin lediglich das Schlusslicht aus Tristach hinter sich.

Marijanovic-Doppelpack bringt Hausherren auf die Siegerstraße

Der Startpfiff war kaum verklungen, da zeigte der SV bereits, dass er an diesem Tag nichts dem Zufall überlassen wollte. Bereits in der 4. Minute brachte Dejan Marijanovic seine Mannschaft mit einem präzisen Schuss in Führung. Dieser frühe Treffer gab den Schattseitnern zusätzliche Sicherheit und sie kontrollierten fortan das Spielgeschehen. Trotz einiger Bemühungen der Gäste, den Ausgleich zu erzielen – darunter eine große Kopfballchance von Johannes Kratzer in der 16. Minute – blieb Baldramsdorf die dominierende Mannschaft.

Resinger macht den Deckel drauf

Kurz vor der Halbzeitpause erhöhte Baldramsdorf durch einen weiteren Treffer von Marijanovic nach Vorarbeit von Gregor Rogl auf 2:0. Dieser zweite Treffer in der 45. Minute zeigte die Effektivität der heimischen Offensive und demoralisierte die Gäste zusätzlich. Trotz einer offensiveren Haltung der Virgener zu Beginn der zweiten Halbzeit, inklusive einer Topchance direkt nach Wiederanpfiff, stand die Defensive der Heimmannschaft sicher.

Die endgültige Entscheidung fiel in der 75. Minute. Nach einem Freistoß und einem Abpraller war es Stefan Resinger, der den Ball zum 3:0 Endstand über die Linie drückte. Die letzten Minuten des Spiels verstrichen ohne größere Aufreger, und der SV Baldramsdorf ging als klarer und verdienter Sieger vom Platz.

Dieser Spielbericht wurde vom Live-Ticker-Reporter Valentino Zippo erstellt.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.