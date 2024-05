Torreiches Duell: Irschen unterliegt Kötschach-Mauthen mit 2:5

Spielberichte

Am Christi-Himmelfahrts-Tag kreuzten sich in der 1. Klasse A die Wege des ASKÖ Irschen und des OSK Kötschach-Mauthen. Die Zuschauer waren gespannt auf ein intensives Duell, das die Tabellenpositionen beider Mannschaften maßgeblich beeinflussen könnte. Das Match hielt auch was es versprach, die Fans bekamen sieben Tore mit dem besseren Ende für die Gastmannschaft zu sehen.

Vier Treffer in Durchgang eins

Das Spiel begann vielversprechend für die Heimelf, als Christian Linder bereits in der 8. Minute das erste Tor für den ASKÖ Irschen erzielte, was die Fans jubeln ließ. Doch die Freude währte nicht lange, denn der OSK Kötschach-Mauthen zeigte sich äußerst entschlossen und drehte das Spiel zu seinen Gunsten. In der 29. Minute gelang Aleksandar Dokic der Ausgleichstreffer für Kötschach, gefolgt von Toren von Christoph Schellander in der 37. Minute und erneut Aleksandar Dokic in der 39. Minute, was den OSK Kötschach-Mauthen mit einer komfortablen 3:1-Führung in die Halbzeitpause brachte.

Kötschach bringt die drei Punkte sich über die Ziellinie

Nach dem Seitenwechsel setzte Kötschach-Mauthen seinen Druck fort und Mario Niescher erhöhte in der 48. Minute den Vorsprung auf 4:1. Die Gastgeber versuchten, sich zu erholen, und Johannes Mandler gelang in der 53. Minute ein weiterer Treffer für den ASKÖ Irschen, der jedoch nicht ausreichte, um das Blatt zu wenden. In der Schlussphase des Spiels sicherte Christian Niescher mit seinem Tor in der 86. Minute den Sieg für den OSK Kötschach-Mauthen mit einem Endstand von 5:2. Das Ergebnis bedeutet für den OSK Kötschach-Mauthen einen wichtigen Sieg, der ihnen drei Punkte einbringt und sie auf Platz sieben der Liga hält. Mit nunmehr 28 Punkten haben sie wieder Anschluss an die Top 5 der Tabelle gefunden. Auf der anderen Seite befindet sich der ASKÖ Irschen weiterhin im Abstiegskampf. Trotz des frühen Führungstreffers und einer kämpferischen Leistung konnten sie das Spiel nicht für sich entscheiden. Mit 18 Punkten stehen sie auf Platz zwölf der Tabelle und befinden sich nur knapp über den beiden Schlusslichtern Tristach und Virgen.

Marc Angelo Mareschi, Trainer OSK Kötschach-Mauthen:

„Im Großen und Ganzen zeigte das Team heute eine sehr gute Leistung, obwohl wir nicht gut ins Spiel starteten und zu lässig und ungenau waren. Dann erspielten wir uns aber viele Tormöglichkeiten und brachten den Sieg im Endeffekt verdient nach Hause. Auch in den kommenden Spielen wollen wir trotz des strammen Programmes in der englischen Woche wieder überzeugen.“

Schon in wenigen Tagen warten die nächsten Aufgaben auf die beiden Mannschaften der 1. Klasse A. Der OSK Kötschach-Mauthen empfängt auf dem Gailtaler Rasen den SV Baldramsdorf und der ASKÖ Irschen duelliert sich im direkten Aufeinandertreffen mit einem Tabellennachbarn, dem SV Tristach, am Sonntag um drei wichtige Punkte.

