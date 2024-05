Kampf bis zur letzten Minute: Penk und Sillian teilen sich die Punkte

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 19:46

Am Samstagnachmittag fand in der 1. Klasse A ein hochkarätiges Fußballmatch statt, als der SV Penk/Reisseck den Titelfavoriten FC Union Raiffeisen Sillian Heinfels herausforderte. Die Erwartungen waren hoch, da beide Mannschaften um wichtige Punkte kämpften. Das Endergebnis dieses packenden Duells lautete 2:2, wobei beide Teams bis zum Schlusspfiff alles gaben, um den Sieg zu erringen.

Penk und Sillian schenken sich nichts

Den Anfang machte Denis Kerrniqi vom FC Sillian, der bereits in der 8. Minute die Führung für sein Team erzielte und den Titelfavoriten frühzeitig in Front brachte. Doch Penk zeigte Kampfgeist und ließ sich nicht entmutigen. Kurz vor der Halbzeitpause gelang es Patrick Schönegger, den Ausgleichstreffer zu erzielen und sein Team wieder ins Spiel zu bringen. Mit einem 1:1 ging es in die Halbzeitpause, doch das Spiel blieb weiterhin offen und spannend. In der zweiten Halbzeit war es Gal Primc vom FC Sillian, der sein Team erneut in Führung brachte, als er in der 60. Minute das Netz für die Gäste zum zweiten Mal zum Zappeln brachte. Doch der SV Penk/Reisseck gab nicht auf und kämpfte verbissen um den Ausgleich.

Lucky-Punch zur gerechten Punkteteilung

Die Spannung erreichte ihren Höhepunkt in der Nachspielzeit, als Patrick Schönegger erneut zuschlug und in der 92. Minute den Ausgleich für den SV Penk/Reisseck erzielte. Mit einem 2:2-Unentschieden endete das Spiel, das den Zuschauern packende Spielszenen und ein hart umkämpftes Duell bot. Das Unentschieden war für beide Mannschaften ein wichtiger Punktgewinn. Für den FC Sillian bedeutet es, dass sie zumindest bis morgen auf dem ersten Platz in der Tabelle bleiben, während der SV Penk/Reisseck seinen vierten Platz absichert und sich nach einem schlechten Start in die Rückrunde mit nur zwei Punkten in vier Spielen wieder auf dem richtigen Weg befindet.

Das Fußballmatch zwischen dem SV Penk/Reisseck und dem FC Sillian war ein weiteres Beispiel dafür, wie eng und spannend es in der 1. Klasse A zugeht. Mit nur einem Punkt Unterschied zwischen Sillian und dem direkten Verfolger Seeboden bleibt das Titelrennen äußerst spannend und verspricht weitere packende Spiele in der kommenden Zeit.

Bernhard Marktl, Trainer SV Penk/Reisseck:

„Nach unserem schlechten Start in die Rückrunde, hat das Team heute gezeigt, das mehr in ihnen steckt. Bei der jungen und talentierten Mannschaft war heute an Zweikampfstärke und Bissigkeit alles zu sehen. Daher auch ein verdienter Punktegewinn. Besonders gefallen hat mir heute Michael Frohnwieser, der seinen Job in der Innenverteidigung hervorragend bewältigt hat. Diesen positiven Flow wollen wir auch in die kommenden Partien mitnehmen.“

Wir sind nun also endgültig in der heißen Phase der Saison angelangt und schon Mitte der Woche geht’s in der 1. Klasse A erneut um einiges. So trifft der SV Penk/Reisseck am Donnerstag auf die TSU Ainet und der FC Sillian bekommt es mit dem, im Frühjahr sehr starken, SV Greifenburg zu tun.

