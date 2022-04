Doch noch gepunktet: Treffer von Dandic reicht zum Remis zwischen Malta und Nötsch

Details Sonntag, 10. April 2022 18:51

Am Samstag kam ATUS Nötsch bei SV Malta nicht über ein 1:1 hinaus. SV Malta zog sich gegen Nötsch achtbar aus der Affäre und erzielte gegen den Favoriten einen Punktgewinn. ATUS Nötsch hatte im Hinspiel an der eigenen Vormachtstellung keinerlei Zweifel aufkommen lassen und sich klar mit 6:0 durchgesetzt.

Zwei schnelle Treffer in der zweiten Halbzeit

Torlos ging es nach dem Halbzeitpfiff in die Kabinen. Malta hatte zwar die etwas besseren Chancen, brachte das Runde aber nicht im Eckigen unter. Harald Ottowitz machte in der 53. Minute das 1:0 von Nötsch perfekt. Er verwertet nach einem abgewehrten Freistoß den Abpraller. Der SV Malta hatte sich aber schnell wieder gesammelt und erzielte in Person von Dejan Dandic den Ausgleich (57.). er traf per Kopf zum umjubelten Ausgleich, was dann auch schon der Endstand war. Am Ende trennten sich das Heimteam und ATUS Nötsch mit einer Punkteteilung.

Der SV Malta findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang 13. Zwei Siege, sieben Remis und neun Niederlagen hat Malta derzeit auf dem Konto. Vier Unentschieden und eine Niederlage aus den letzten fünf Spielen: Malta kann derzeit anscheinend einfach nicht gewinnen.

Nötsch belegt mit 24 Punkten den siebten Tabellenplatz. Die Gäste verbuchten insgesamt sechs Siege, sechs Remis und sieben Niederlagen. Zuletzt war beim ATUS Nötsch der Wurm drin. In den letzten fünf Spielen wurde nicht ein Sieg eingetütet.

Am nächsten Wochenende reist der SV Malta zum SV Stockenboi am Weißensee, zeitgleich empfängt Nötsch den FC Bad Kleinkirchheim.

1. Klasse B: SV Malta – ATUS Nötsch, 1:1 (0:0)

57 Dejan Dandic 1:1

53 Harald Ottowitz 0:1