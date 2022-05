In Malta geht die Post ab - Jubel über späten Sieg gegen Schiefling/St. Egyden dank Ramsbacher

Details Sonntag, 29. Mai 2022 09:22

Ein Tor machte den Unterschied – der SV Malta siegte mit 2:1 gegen die SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden. Auf dem Papier hatte sich ein enges Match bereits abgezeichnet. Beim Blick auf das knappe Endergebnis wurde diese Erwartung letztlich bestätigt. SG Schiefl./St.Egyden hatte im Hinspiel mit 3:1 gewonnen.

Gäste treffen zur Führung

Auf die vermeintliche Siegerstraße brachte Stefan Walcher sein Team in der 32. Minute, als er vom Sechzehner einnetzte. Zur Pause behielt Schiefling/St.Egyden die Nase knapp vorn.

Malta dreht das Spiel

Phillip Truskaller witterte seine Chance und schoss den Ball zum 1:1 für SV Malta ein (51.). Jetzt war die Partie wieder offen und es kam zu Chancen auf beiden Seiten. Ein später Treffer von Andreas Ramsbacher, der in der Schlussphase erfolgreich war (89.), bedeutete die Führung für die Heimmannschaft. In der Nachspielzeit sah Dominik Pacher vom SV Malta noch die unnotwendige Ampelkarte und fehlt damit im nächsten Spiel. Als der Schiedsrichter die Partie abpfiff, reklamierte der SV Malta schließlich einen 2:1-Heimsieg für sich.

Foto: SV Malta

SV Malta befindet sich am 28. Spieltag – also kurz vor Ende der Saison – in der zweiten Tabellenhälfte, hat den Klassenerhalt aber so gut wie in der Tasche. Malta bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, sieben Unentschieden und 14 Pleiten. Die letzten Resultate von SV Malta konnten sich sehen lassen – neun Punkte aus fünf Partien.

Kurz vor dem Saisonende heißt die Realität der SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden unteres Mittelfeld. Insbesondere an vorderster Front kommt SG Schiefl./St.Egyden nicht zur Entfaltung, sodass nur 35 erzielte Treffer auf das Konto der Gäste gehen.

Am nächsten Wochenende reist der SV Malta zum SV Wernberg, zeitgleich empfängt Schiefling/St.Egyden den FC Bad Kleinkirchheim.

1. Klasse B: SV Malta – SG ASKÖ Schiefling/St.Egyden, 2:1 (0:1)

89 Andreas Ramsbacher 2:1

51 Phillip Truskaller 1:1

32 Stefan Walcher 0:1