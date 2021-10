Nach Sieg gegen Launsdorf: SC St. Veit auf Aufstiegskurs

Details Freitag, 08. Oktober 2021 23:23

SC St. Veit gewinnt gegen die Nachbarn aus Launsdorf letztendlich klar mit 6:0. Allerdings so einseitig wie es das Ergebnis vermuten lässt, war die Angelegenheit dann doch nicht, Launsdorf spielte phasenweise gefällig mit, lief aber ausgerechnet gegen den Klassenprimus in zahlreiche Konter.

Launsdorf versucht mitzuspielen und kassiert im Konter

Die ersten 10 Minuten war es eine erfrischend anzusehende, offene Angelegenheit, weil sich Launsdorf nicht hinten verstecken wollte. Die Gäste bekamen in dieser Phase auch ihre beiden Möglichkeiten selbst in Führung zu gehen. Das schaffte dann doch der Favorit, nach einem Standard wird der Ball zur 2. Stange verlängert, Heiko Springer steht zur Stelle.

Weiter drangen die Gäste in den Strafraum der Herzogstädter vor, das eröffnete Konterchancen, spielte der Elf von Florian Novak in die Karten. Aus so einem Konter erzielte Goalgetter Edin Serdarevic das 2:0, ein Traumtor aus 20 Metern genau in die Kreuzecke. Torhüter Herbert Tammer war völlig machtlos.

Die Entscheidung fiel dann bereits in der 27. Minute, wiederum ein schnell vorgebrachter Gegenstoß fand diesmal mit Routinier Michael Salbrechter einen abgeklärten Vollstrecker.

Die Partie war entschieden, dennoch legte St. Veit drei Kontertore drauf

In der zweiten Hälfte war lange wenig los, Launsdorf fügte sich in sein Schicksal, St. Veit trug die Angriffe nicht mehr mit dem allerletzten Nachdruck vor. So geschah lange recht wenig, was es wert wäre, der Nachwelt zu überliefern. Aber im Finish schepperte es noch dreimal im Tor von Launsdorf. Serdarevic die zweite (bereits sein 17. Treffer!), Harald Stark & Ramazan Gürkan stellten das finale 6:0 sicher, ein verdienter Sieg, der vielleicht etwas zu hoch ausfiel.

Mit dem Erfolg macht es sich SC St. Veit weiter in der Aufstiegsregion bequem. Mit nur sechs Gegentoren stellt SC St. Veit die sicherste Abwehr der Liga. Beeindruckende sechs Siege in Serie stehen jetzt schon zu Buche.

Kommende Woche tritt SC St. Veit bei SV Glanegg an (Samstag, 15:00 Uhr), einen Tag später genießt SC Launsdorf Heimrecht gegen SV WellCard Moosburg.

Stimme zum Spiel

Florian Novak (Trainer St. Veit): „Launsdorf hat so gespielt, wie wir es uns erwartet haben. Aber wir hätten auch in Rückstand geraten können. Ein 6:0 ist jedenfalls ein starkes Statement in Richtung Konkurrenz. Wir wollen heuer ja unbedingt rauf.“

Die Besten (St. Veit): Lukas Unterweger (glänzte mit 3 Assists, Mf re) & Michael Schritliser (IV)

1. Klasse C: SC St. Veit – SC Launsdorf, 6:0 (3:0)

10 Heiko Norbert Springer 1:0

21 Edin Serdarevic 2:0

27 Michael Salbrechter 3:0

79 Edin Serdarevic 4:0

83 Harald Stark 5:0

90 Ramazan Guerkan 6:0

