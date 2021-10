SV Moosburg seit neun Spielen ohne Pleite – Arbeitssieg über Ebental

Details Montag, 11. Oktober 2021 19:38

SV WellCard Moosburg und Ebental boten den Zuschauern zahlreiche Tore und trennten sich zum Schluss mit 3:2. SC Ebental war als Außenseiter in das Spiel gegangen – dementsprechend war die Niederlage keine allzu große Überraschung. Allerdings verlangte der Unterlegene dem Gewinner alles ab.



Blitzstart mit drei Toren in 15 Minuten

Kaum war das Spiel angepfiffen, lag der Gast bereits in Front. Dejan Bozicic markierte in der ersten Minute die Führung. Es hätte sogar noch etwas früher 1:0 stehen können, aber da konnte die Moosburger Abwehr noch klären. Sekunden später fand der Ball aber abermals seinen Weg in den Strafraum und die Gäste durften jubeln.

Moosburg, bereits seit acht Spielen ungeschlagen, zeigte sich davon aber unbeeindruckt und antwortete schnell mit dem Ausgleich durch stefan Hamers, der ein schönes Solo mit rechts mittig an der Strafraumgrenze in die Kreuzecke abschloss. Hamers schnürte nur 10 Minuten später seinen Doppelpack, diesmal bewies er den richtigen Riecher in der Positionierung, stand dort, wo die Bombe an das Lattenkreuz von Aleksander Malivojevic abprallte. Alles gedreht also nach 15 Minuten, Moosburg zeigte zudem, dass auch ohne Onuh Goalgetterqualitäten in der Truppe zu finden sind.

Ebental gibt sich bis zum Ende niemals geschlagen

Bei den Gästen verordnet Interimscoach Wolfgang Eberhard der Kampfmannschaft gerade eine Rosskur, trennte sich von einigen bekannten Namen und zog Spieler von der U17 hoch. Das Wichtigste bei den Ebentalern ist das Mannschaftsgefüge und der dafür nötige Zusammenhalt. Dafür ist der erfahrene Trainer mit Stationen aus dem gehobenen Unterhaus auch bereit, die eine oder andere personelle Konsequenz zu setzen.

Ebental kam auch noch vor dem Seitenwechsel zum Ausgleich, nach Fehler im Moosburg-Spielaufbau nützte Bozicic erneut die Situation zu einem Treffer (37.). Auch wenn Moosburg mehr vom spiel hatte und demgemäß mehr Chancen generieren konnte, war der Halbzeitstand gar nicht einmal unverdient.

Nach dem Pausentee dominierte wieder Moosburg. Für den siegbringenden Treffer benötigte die Elf von Mario Loritsch aber einige Chancen und weitere 20 Minuten. Dann ging ein scharfer Querpass an Freund und Feind vorbei durch den Strafraum, aber der sich im vollem Lauf befindliche Aleksander Malivojevic erreicht den Ball und erzielt aus spitzem Winkel das 3:2. Dabei blieb es auch. Moosburg kam noch zu einigen Chancen, die letzte Aktion gehörte dann Ebental, als sich bereits Torhüter Stefan Janjusevic im gegnerischen Strafraum als Feldspieler versuchte. Die letzte Ecke brachte aber nichts ein.

Stimme zum Spiel

Marco Feichter (Obmann Moosburg):

Moosburg tritt am kommenden Sonntag bei SC Launsdorf an, Ebental empfängt am selben Tag GSC Liebenfels.

Die Besten: Hamers bzw. Bozicic (beide St.)

1. Klasse C: SV WellCard Moosburg – SC Ebental, 3:2 (2:2)

1 Dejan Bozicic 0:1

4 Stefan Hamers 1:1

14 Stefan Hamers 2:1

37 Dejan Bozicic 2:2

67 Aleksander Malivojevic 3:2

