Doppelpack: Obrenovic sichert St. Urban gegen Oberglan den Sieg

Details Montag, 25. April 2022 18:41

Bei SV St. Urban gab es für Oberglan nichts zu holen. Der Gast verlor das Spiel mit 1:3. Vor dem Match war man von einer Begegnung zweier ebenbürtiger Mannschaften ausgegangen. Nach 90 Minuten hatte schließlich St. Urban die Nase vorn. Im Hinspiel waren die Gastgeber mit 1:5 krachend untergegangen.

Späte Entscheidung

Zoran Obrenovic brachte den SV Naturstein Kogler St. Urban in der siebten Minute per Strafstoß nach vorn. Bis zum Pausenpfiff blieb der Stand unverändert. Das 1:1 von Oberglan bejubelte Patrick Salzmann (66.). Auch er traf vom Punkt. Neun Minuten später ging der SV St. Urban durch den zweiten Treffer von Obrenovic in Führung. Auch dieser Treffer resultierte aus einem Elfmeter. Kurz vor Ultimo war noch Rok Pirc zur Stelle und zeichnete für das dritte Tor von St. Urban verantwortlich (84.). er traf aus dem Spiel heraus nach einem schön durchkombinierten Angriff. Am Ende verbuchte der SV Naturstein Kogler St. Urban gegen Oberglan einen Sieg.

Jürgen Petritz, Sektionsleiter SV St. Urban: "Wir haben heute mannschaftlich gut gespielt und brav gekämpft. Daher war der Sieg auch verdient."

Die Besten: Pauschallob bzw. keiner

Mit drei Punkten im Gepäck schob sich St. Urban in der Tabelle nach vorne und belegt jetzt den zwölften Tabellenplatz. Man bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt fünf Siege, vier Unentschieden und elf Pleiten.

Oberglan findet sich aktuell in der unteren Tabellenhälfte wieder: Rang neun. Sieben Siege, fünf Remis und acht Niederlagen hat Oberglan momentan auf dem Konto.

Am nächsten Wochenende reist der SV Naturstein Kogler St. Urban zum Friesacher AC/Hirter Pils, zeitgleich empfängt der SV Oberglan den SC St. Veit.

1. Klasse C: SV Naturstein Kogler St. Urban – SV Oberglan, 3:1 (1:0)

84 Rok Pirc 3:1

75 Zoran Obrenovic 2:1

66 Patrick Salzmann 1:1

7 Zoran Obrenovic 1:0