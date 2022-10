Last-Minute! Steuerberg beschert Gurnitz ersten Saisonsieg

Details Dienstag, 18. Oktober 2022 06:27

Die bisherige Saison in der 1. Klasse C verlief für den ASKÖ mexlog Gurnitz überhaupt nicht nach Plan. Sieben Niederlagen und vier Unentschieden aus elf Spielen stehen keinen einzigen Sieg gegenüber. Dies änderte sich für die Männer aus der Klagenfurter Gegend aber an diesem Wochenende. Gegen den SV Steuerberg zeigte man eine beherzte und kämpferische Leistung, welche ihnen den ersten Saisondreier einbrachte. Entschieden wurde die Partie durch einen Last-Minute-Treffer. Eine weitere Kuriosität bot sich nach dem Spiel. Dadurch dass der Schiedsrichter kein Internet hatte, wurde der offizielle Spielbericht erst über 24 Stunden nach Anpfiff veröffentlicht.

Blitzstart von Steuerberg brachte frühe Führung

Für den ASKÖ Gurnitz ging es um vieles. Man wollte endlich den ersten Erfolg feiern, der ihnen in dieser Saison bisher noch verwehrt geblieben ist. Oft waren es nur knappe Niederlagen oder unglückliche Unentschieden, die den Ebenthalern das Jubeln vermasselten. Auch in dieser Begegnung sah es zunächst alles andere als gut für die Gäste aus. Bereits in der sechsten Spielminute durfte der Gastgeber, der SV Steuerberg, das erste Mal feiern. Manuel Egger verwandelte früh einen Kopfball nach einer Ecke für die Heimmannschaft und brachte Gurnitz wieder in eine Situation, die sie schon gut kannten. Bis zur Pause blieb es auch bei diesem knappen Zwischenstand.

Gurnitz dreht das Spiel und darf jubeln

Das war natürlich kein erfreulicher Pausenstand für die Gäste. Doch die Pausenansprache von Trainer Alfred Roth dürfte gewirkt haben, denn nach Wiederanpfiff war das Momentum auf ihrer Seite. In der 55. Spielminute glich Nejc Krajzler das Spiel wieder aus und ließ seine Jungs wieder auf den Sieg hoffen. Doch nur 17 Minuten später schaute es auf einmal ganz anders aus. Samuel Antonitsch flog nach einer Glattroten Karten aufgrund einer Beleidigung vom Platz und schwächte damit seine Mannschaft enorm. Doch Gurnitz gab nicht auf. Bis zum Schluss kämpften die Gäste und wollten unbedingt den Dreier, den aber Steuerberg ebenfalls holen wollte. So ergab sich kurz vor Schluss eine Chance für die Gastgeber, die aber nicht genutzt werden konnte. Im Gegenzug fuhr Gurnitz den Konter und schaffte es in Form von Stjepan Zuna in der 90. Minute diesen erfolgreich zu vollenden und zum 2:1-Siegestreffer zu netzten. Die Freude bei den Gästen war natürlich riesengroß. Endlich konnte der Unterligaabsteiger den ersten Saisonsieg feiern und dadurch ringte man sich auch in der Tabelle um einen Platz nach vorne. Steuerberg rangiert derweil auf Platz neun.

Alfred Roth, Trainer ASKÖ Gurnitz:

„Die Mannschaft hat heute für den Trainer gespielt. Es war ein richtiger Fight in einem Match, das beide gewinnen wollte. Mit einer beherzten und kämpferischen Leistung schafften es die Jungs trotz Unterzahl, dieses Spiel noch zu gewinnen. Wir geben weiterhin nicht auf und wollen die höchstmögliche Anzahl an Punkten für uns holen. Endlich haben wir gezeigt was wir können, denn wir stehen eigentlich unverdient auf diesen Platz. Durch Dummheiten haben wir viele Punkte liegen gelassen, was sich nun ändern soll.“

Viel Zeit zum Feiern bleibt dem ASKÖ Gurnitz aber nicht. Schon nächste Woche steht ein Match gegen den HSV Klagenfurt vor heimischer Kulisse am Programm. Der SV Steuerberg bekommt es mit einem SC Launsdorf in Topform zu tun.