Durch verletzungsbedingte Wechsel den Faden verloren! HSV Klagenfurt verliert nach Halbzeitführung mit 2:6 in Gurnitz!

Wenn man zur Halbzeit mit 2:1 in Führung liegt, kann man schon mal an einen Sieg am Ende des Tages denken. Dass es nach den zweiten 45 Minuten dann wieder ganz anders aussehen kann, hat man speziell an diesem Wochenende in der 1. Klasse C gesehen. Nachdem der ohnehin personell-geschwächte HSV Klagenfurt auch noch zwei Leistungsträger auswechseln musste, ging es steil bergab. Gegen den ASKÖ Gurnitz war man nach 45 Minuten noch vorne, schlussendlich gingen die Klagenfurter aber mit einer 2:6-Klatsche vom Platz.

Vielversprechende erste Halbzeit der Gäste

Halbzeit eins war sehr ausgeglichen. Sowohl Gurnitz als auch Klagenfurt starteten gemächlich in diese 14. Runde. Es gab sowohl für die Heim- als auch für die Gästemannschaft einige nennenswerte Chancen. Jedoch dauerte es bis zur 30. Minute, ehe das erste Tor in Gurnitz zu verzeichnen war. Dieses erzielte Gernot Erlacher, er brachte somit die Hausherren mit 1:0 in Front. Der HSV zeigte sich davon aber nicht sonderlich beeindruckt, mit einem Doppelschlag konnte man vor der Pause das Spiel noch drehen. Hasan Kupinic und Dragan Vasiljevic trafen für die Gäste, es ging mit einem 1:2 aus der Sicht von Gurnitz in die Pause.

Verletzungen konnte der HSV durch die Wechsel nicht kompensieren

Der zweite Durchgang startete für die Klagenfurter denkbar schlecht. Aufgrund eines personellen Engpasses konnte man nur mit drei Ersatzspielern anreisen. Zu allen Überfluss verletzte sich Torschütze Vasiljevic in Minute 50, er musste ausgewechselt werden. Kurz darauf konnte Gurnitz das Spiel ausgleichen, Elias Mudrak traf zum 2:2. Nur zehn Minuten später sorgte Nihad Alicajic für die neuerliche Führung der Hausherren. Die schlechten Nachrichten wurden für den HSV in Halbzeit zwei nicht weniger. Auch Jaka Kokalj musste ausgewechselt und ersetzt werden. Da war es dann mit der Gegenwehr der Klagenfurter vorbei. Binnen fünf Minuten stellte Gurnitz per Dreifachschlag auf 6:2. Nihad Alicajic, Van-Angelo Nguyen Skyriotis und Nejc Popovic Krajzler waren die Torschützen. Mit diesem Ergebnis endete auch die Partie. Für Gurnitz waren dies drei wichtige Punkte im Kampf gegen den Abstieg. Mit diesem Sieg konnte man sich einen Platz in der Tabelle vorkämpfen, man ist nun auf Platz 13 wiederzufinden. Der HSV ist mit zwölf Punkten einen Platz vor den Gurnitzern.

Andreas Probst, Trainer HSV Klagenfurt:

„Uns haben zwei Leistungsträger gefehlt. Zu allen Überfluss musste ich auch noch zwei Spieler verletzungsbedingt austauschen. Für sie kamen Spieler, welche seit vier Monaten nicht mehr trainiert haben. Wir sind in Gurnitz leider nicht in der Lage, vier Spieler zu ersetzen. Unser System hat nicht mehr richtig funktioniert. Natürlich haben wir auch dumme Tore erhalten. Das Spiel ist aber abgehackt, unser vollster Fokus liegt aufs nächste Spiel. Nächsten Sonntag sind wir wieder komplett, da wollen und werden wir eine Reaktion zeigen. Wir blicken voller Zuversicht auf die Begegnung gegen Launsdorf.“