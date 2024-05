KAC 1b ringt Moosburg nieder: Grochar-Hattrick sichert knappen Sieg

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 11:33

Am Freitagabend trafen in der 1. Klasse C der KAC 1909 1b und der SV WellCard Moosburg aufeinander, um in einem spannungsgeladenen Duell um wichtige Punkte zu kämpfen. Während Moosburg als Tabellenvierter mit guten Aussichten auf die vorderen Plätze anreiste, befand sich der KAC auf dem 12. Platz, jedoch mit einem kleinen Puffer auf die Abstiegsränge. Das Endergebnis dieses mitreißenden Spiels lautete 3:2 zugunsten des Underdogs aus Klagenfurt.

Ausgeglichener erster Durchgang

Den Anfang machte Maximilian Grochar vom KAC 1b, der bereits in der 8. Minute einen Elfmeter sicher verwandelte und sein Team in Führung brachte. Doch Moosburg zeigte sich davon unbeeindruckt und kämpfte sich zurück ins Spiel. Thomas Wallner nutzte in der 36. Minute einen Fehler in der KAC-Defensive aus und erzielte den Ausgleichstreffer für sein Team.

Grochar komplettiert Hattrick und schießt KAC zum Sieg

Nach der Halbzeitpause gelang es David Bodner vom SV Moosburg, die Führung für sein Team zu erzielen, als er in der 59. Minute das Netz zum zweiten Mal für Moosburg zappeln ließ. Die Spannung auf dem Platz stieg, als Moosburg die Führung übernahm und der KAC daraufhin mit Entschlossenheit reagierte. Maximilian Grochar erwies sich erneut als Goalgetter für die Gastgeber, als er in der 64. Minute seinem Team den Ausgleich bescherte. Doch damit nicht genug, Grochar war auch in der 82. Minute erfolgreich und verwandelte erneut einen Elfmeter zum 3:2 für den KAC, was gleichzeitig auch der Endstand war. Das knappe Endergebnis bedeutet für den SV Moosburg eine Niederlage, jedoch bleiben sie weiterhin auf dem vierten Platz in der Tabelle. Der KAC 1909 1b hingegen konnte sich mit diesem Sieg auf dem 12. Platz behaupten und hat weiterhin einen komfortablen Abstand zu den Abstiegsrängen.

Christian Prawda, Trainer KAC 1b:

„Schon in den letzten Matches befanden wir uns im Aufwind, wurden aber dafür noch nicht belohnt. In dieser Partie konnten wir dies aber ändern, die Jungs haben sich die Punkte schwer verdient. Klar war ein wenig Glück dabei und das Spielgeschehen wanderte immer hin und her, aber aufgrund der guten Leistung unserer Mannschaft gingen wir zum Schluss als Sieger vom Platz. Dieser Erfolg gibt uns natürlich Selbstvertrauen für die kommenden Begegnungen und zeigt auch, dass in dieser Liga jeder gegen jeden gewinnen kann.“

Viel Zeit zum Jubeln bzw. Trauern bleibt den beiden Clubs nach diesem Spiel aber nicht, geht es doch schon Mitte der Woche in der Liga für beide weiter. Am Mittwochabend trifft der KAC 1b auf den Tabellenführer aus Ludmannsdorf, während der SV Moosburg die sich im Abstiegskampf befindende SG Krumpendorf/Pörtschach erwartet.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.