Ferlachs Festung gestürmt: Lendorf durchbricht die Siegesserie der Ferlacher und gewinnt auswärts mit 2:1

Details Sonntag, 12. Mai 2024 12:33

Mit sechs Siegen im Rücken ging Ferlach heute gegen den FC Lendorf in die Partie. In einem sehr kampfbetonten Spiel konnte sich Lendorf durch zwei Elfmetertore durchsetzen und stoppt die Truppe von Mario Verdel. Endstand 2:1 für Lendorf. Trotz einer starken Leistung gelang es Ferlach nicht, die Siegesserie fortzusetzen und musste sich knapp geschlagen geben.

Jeder Zweikampf zählte, Ferlach dominierte

Von Anfang an war das Feuer in der Partie spürbar. Beide Mannschaften wollten heute alles geben, um am Ende als Sieger vom Platz zu gehen. Ferlach hatte mehr Spielanteile, während Lendorf gut verteidigte und immer wieder schnell umschaltete. Trotzdem waren beide Mannschaften vor dem Tor zu inkonsequent. Kurz vor der Pause entschied der Schiedsrichter auf Elfmeter für Lendorf. Sandro Morgenstern verwandelte sicher zum 1:0 in der 45. Minute, und so ging es in die Pause.

Morgenstern mit Nummer zwei

Gleich nach dem Anpfiff zur zweiten Halbzeit setzte sich Lendorf nach vorne durch und wurde im Strafraum gefoult. Wieder gab es Elfmeter, wieder verwandelte Sandro Morgenstern sicher zum 2:0 in der 46. Minute – sein viertes Tor in den letzten drei Spielen. Ferlach erhöhte jetzt den Druck, wollte unbedingt nachlegen und belohnte sich in der 76. Minute mit dem Anschlusstreffer zum 2:1 durch Stephan Bürgler. In einer hitzigen Schlussphase, die von fünf gelben Karten und einer roten Karte für einen Betreuer der Lendorfer geprägt war, waren die Emotionen auf dem Spielfeld förmlich spürbar. Am Ende gelang es Lendorf, die Führung über die Zeit zu bringen und sicherte sich somit einen wichtigen Sieg.

Foto: FC Lendorf

So steht es um die Teams

Ferlach konnte nach sechs Siegen in Folge die Siegesserie nicht fortsetzen und musste eine bittere Heimniederlage einstecken. Dennoch steht die Mannschaft aktuell auf dem vierten Platz mit 38 Punkten. Nächste Woche geht es für die Verdel-Elf gegen Velden weiter. Lendorf feiert hingegen den dritten Sieg in Folge und konnte sich mit diesem Erfolg vorerst aus dem Tabellenkeller absetzen. In der kommenden Woche tritt das Team von Christoph Morgenstern zuhause gegen Köttmannsdorf an.

Stimme zum Spiel

Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf:

„Wir freuten uns sehr auf die Partie und wollten Ferlach unbedingt schlagen. Es war ein chancenarmes Spiel, aber sehr kampfbetont. Durch zwei Elfmeter konnten wir mit 2:0 in Führung gehen. Ein großes Lob an meine Truppe, in acht Tagen neun Punkte ist für uns sehr wichtig und ich bin enorm stolz!“

Mario Verdel, Trainer Ferlach:

„Es war eine sehr unglückliche Niederlage. Wir waren übers ganze Spiel dominanter, konnten unsere Chancen nicht nutzen. Leider konnten wir unsere Siegesserie nicht fortsetzen.“

Die Besten: Ferlach Jaklitsch, Bürgler (Sturm) bzw. Unterlader (Tor), S. Morgenstern (Mittelfeld)

Details

