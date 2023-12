St. Margareten/Ros. präsentiert Darko Djukic als neuen Trainer!

Details Freitag, 15. Dezember 2023 18:45

Für den SV St. Margareten im Rosental verlief die Saison 2023/24 in der 1. Klasse D bis jetzt noch nicht nach Plan. Nach 15 Spielen belegt die Truppe aus dem Rosental nur den zwölften Rang und ist damit einen Abstiegsplatz nicht fern. Drei Siegen und zwei Unentschieden stehen ganzen zehn Niederlagen gegenüber. Aus dieser Abwärtsspirale soll nun ein neuer Trainer helfen. Darko Djukic folgt Achim Streicher und übernimmt nun das Amt des Coaches beim SV St. Margareten/Ros.

Ein altbekannter kommt zurück ins Rosental

Bis zur Winterpause trainierte er noch den Kärntnerligisten SAK Klagenfurt, ab kommenden Jahr geht er aber zwei Klassen tiefer, nämlich in der 1. Klasse D auf Punktejagd: Darko Djukic, der Anfang Dezember beim SV. St. Margareten als neuer Coach bekanntgegeben wurde. Für ihn ist der Verein aber kein Neuland, wie er erzählt: „Dadurch, dass ich hier einige Zeit lang zuhause war und auch selbst als Spieler dort kurz meine Schuhe geschnürt habe, kenne ich den Verein sehr gut. Die Entwicklung habe ich auch immer stets verfolgt.“ Mit der Mannschaft selbst hatte er bis jetzt aber noch keinen Kontakt. „Vor Weihnachten werden wir das nun auf jeden Fall noch nachholen.“, zeigt sich Djukic seiner neuen Aufgabe erfreut.

Sprung aus dem Tabellenkeller als oberstes Ziel

Die höchste Priorität für den Verein liegt nun im Frühjahr im Fernbleiben der Abstiegsränge. Das betont der SV St. Margareten auch in seinem Facebook-Post: „Ziel ist es, sich so schnell als möglich vom Abstiegsplatz zu entfernen bzw. guten und erfolgreichen Fußball zu spielen. Demnach ist es Djukic auch wichtig, wieder den Rhythmus zu finden. „Nach einigen nicht so guten Ergebnissen zuletzt, ist es wichtig, wieder in Schwung zu kommen. Es ist sicherlich mehr drinnen in der Mannschaft, wir wollen unser volles Potential ausschöpfen.“, erklärt der Neo-Coach optimistisch. „Das kurzfristige Ziel ist es einfach, wieder eine gute Performance hinzulegen.“, betont er abschließend.

Auftakt für die Rückrunde in der 1. Klasse D ist eine Woche nach Ostern. Am Wochenende des 7. Und 8. Aprils stehen die ersten Matches in der Liga am Programm. Die erste Aufgabe, die Darko Djukic mit dem SV St. Margareten im Rosental dann zu bewältigen hat, heißt am heimischen Platz SV Sittersdorf.

Foto: Facebook SV St. Margareten im Rosental

