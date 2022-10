Heimstarke Sittersdorfer triumphieren über Lavamünd!

Details Montag, 17. Oktober 2022 21:38

Wie in allen anderen Ligen Kärntens stand auch in der 1. Klasse D wieder ein Spieltag am Programm. An diesem Wochenende wurde die 13. Runde ausgespielt. In dieser ging es in der östlichsten Abteilung der 1. Klasse heiß her. Viele knappe und spannende Spiele wurden den Zusehern geboten. Auch das Aufeinandertreffen zwischen dem SV Sittersdorf und dem SV Lavamünd war ein echter Hingucker. Sitterdorf, welche heuer noch kein Heimspiel verloren haben, konnten diese Serie fortsetzen und gewannen knapp mit 2:1.

Lavamünd verschläft Anfangsphase

Die Gastgeber erwischten am Samstagnachmittag einen Traumstart. Bereits nach fünf Minuten durften die heimischen Zuseher zum ersten Mal jubeln. Daniel Rutnig sorgte für die frühe Führung. In dieser Tonart ging es in der Anfangsphase auch weiter. Lavamünd hat den Start verschlafen und Sitterdorf konnte aus der Situation Profit schlagen. Nach nur 19 Minuten stand es bereits 2:0. Dieses Mal trug sich Igor Plisic in die Torschützenliste ein. Weitere Topchancen für Sitterdorf konnten in weiterer Folge nicht mehr genützt werden. Auch Lavamünd gelang kein Treffer in Halbzeit eins. Somit wurde Durchgang eins mit einer komfortablen Führung für Sittersdorf abgepfiffen.

Kluge Sittersdorfer bringen Sieg nach Hause

Halbzeit zwei war sehr taktisch geprägt. Sitterdorf musste nicht mehr mit dem letzten Willen angreifen, da man bereits mit 2:0 in Führung lag. Man fokussierte sich auf eine stabile Defensive. Diese Taktik war auch erfolgreich. Jegliche Angriffsversuche von Lavamünd wurden im Keim erstickt. Wenn die Gäste einmal einen Durchbruch durch die Defensive schafften, war der starke Schlussmann der Hausherren zur Stelle. Es dauerte bis zur 95. Minute, ehe Lavamünd einen Treffer erzielen konnte. Thomas Pucher’s Treffer zum 1:2 kam aber zu spät. Somit darf sich Sittersdorf über die nächsten drei Punkte zu Hause freuen. Damit schließt man auf den SK Kühnsdorf auf und verkürzte den Rückstand auf Lavamünd auf zwei Punkte. Nach 13 Runden und zwölf gespielten Spielen rangieren die Mannen von Peter Kaschnig auf dem soliden neunten Platz von 15 Mannschaften. Lavamünd ist auf Platz sieben wiederzufinden.

Peter Kaschnig, Trainer SV Sittersdorf:

„Wir haben sehr aggressiv angefangen und haben sehr diszipliniert und gut gespielt. Dadurch war auch die frühe Führung voll verdient. Wir haben die Partie souverän zu Ende gespielt, lediglich in den letzten 15 Minuten sind wir ein bisschen unter Druck geraten. Mein persönliches Zwischenfazit zur Hinrunde: Im Sommer hatten wir Probleme mit dem Kader, viele verletzte Spieler waren in unseren Reihen. Es wurde von Runde zu Runde immer besser. Ich hoffe, wir können aus den nächsten Spielen auch noch einige Punkte mitnehmen.“

Weiter geht’s für den SV Sittersdorf nächste Woche auswärts beim SV Griffen. Lavamünd hat lange Zeit, um diese Niederlage zu analysieren, sie steigen erst in 14 Tagen beim Tabellennachbarn Kühnsdorf wieder ins Ligageschehen ein.