Sittersdorf überzeugt: Viererpack von Popovic sichert klaren Sieg gegen Lavamünd

Details Montag, 29. April 2024 19:28

Am Sonntagnachmittag trafen in der 1. Klasse D der Tabellenneunte SV ASKÖ Sittersdorf und der Tabellenzehnte SV Lavamünd aufeinander, um in einem wichtigen Duell um Punkte zu kämpfen. Von dem erwartbar knappen Duell sah man im Spielverlauf aber nicht viel, das Endergebnis von 5:1 zugunsten von Sittersdorf spiegelte die Überlegenheit des Heimteams wider.

Zweimal Eckball – zweimal Tor

Schon früh im Spiel zeigte der SV Sittersdorf seine Entschlossenheit, als Mario Popovic in der dritten Minute nach einem Eckball das erste Tor erzielte. Nur acht Minuten später erhöhte Filippo Simoner mit einem weiteren Treffer nach einem Eckball auf 2:0 für die Gastgeber. Der SV Lavamünd gab jedoch nicht auf und Matteo Stempfer gelang in der 31. Minute ein wichtiger Anschlusstreffer, der die Hoffnungen seines Teams aufrecht erhielt.

Popovic-Show im zweiten Durchgang

Doch die Antwort von Sittersdorf ließ nicht lange auf sich warten. Kurz nach Beginn der zweiten Halbzeit brach Mario Popovic mit einem Sololauf durch die Abwehrreihen von Lavamünd und erzielte das 3:1 für Sittersdorf in der 46. Minute. Popovic war an diesem Tag nicht zu stoppen und machte mit zwei weiteren Toren in der 67. und 88. Minute seinen Viererpack perfekt, was das Endergebnis auf 5:1 für Sittersdorf brachte und die Überlegenheit des Heimteams unterstrich. Mit diesem Sieg klettert der SV Sittersdorf auf den 8. Platz in der Tabelle und sammelt wichtige Punkte für einen versöhnlichen Saisonausklang. Der SV Lavamünd hingegen bleibt auf dem 11. Platz und muss weiterhin hart arbeiten, um sich in der Liga zu behaupten.

Peter Kaschnig, Trainer SV Sittersdorf:

„Am heutigen Tag haben endlich mal die Sachen funktioniert, die wir schon lange trainiert haben. Wir waren spritziger, immer einen Schritt schneller und jeder Spieler hat das abgerufen, was von ihm verlangt wurde. Alles in allem ein verdienter Sieg, aus dem wir den Schwung auch in die kommenden, harten Spiele mitnehmen wollen.“

Eine dieser schwierigen Aufgaben hat der SV Sittersdorf gleich am kommenden Sonntag zu bewältigen. Im hohen Nordern wartet der TSV Preitenegg auf das Team von Coach Kaschnig. Der SV Lavamünd empfängt tags zuvor auf heimischem Rasen den SV Griffen.

