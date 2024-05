Globasnitz lässt Maria Rojach keine Chance: Überzeugender 6:0-Triumph

Spielberichte

Am Samstagnachmittag kam es in der 1. Klasse D zu einem einseitigen Fußballspiel, als das Tabellenschlusslicht SV Maria Rojach den SC Globasnitz empfing. Die Erwartungen waren bereits im Vorfeld klar definiert, da der SC Globasnitz sich auf dem 7. Rang im gesicherten Mittelfeld befand, während Maria Rojach den letzten Platz mit nur 8 Punkten innehatte und um den Klassenerhalt kämpfte. Das Endergebnis dieses Ungleichgewichts auf dem Platz lautete 0:6 zugunsten des SC Globasnitz.

Klare Verhältnisse von Anfang an

Den Anfang machte Philipp Diex vom SC Globasnitz, der bereits in der 8. Minute das erste Tor erzielte und den Grundstein für einen erfolgreichen Nachmittag legte. Ivan Karajashov erhöhte in der 15. Minute die Führung, gefolgt von einem Tor von Andreas Jamnig in der 34. Minute, der das Ergebnis zur Halbzeit auf 3:0 für Globasnitz erhöhte.

Globasnitz lässt nicht locker

Auch nach der Pause ließ der SC Globasnitz nicht nach. Andreas Jamnig war erneut erfolgreich und erzielte in der 48. Minute sein zweites Tor des Spiels. Trotz des klaren Rückstands kämpfte Maria Rojach tapfer weiter, konnte jedoch den Angriffen des Gegners wenig entgegensetzen. In der Schlussphase des Spiels machten Martin Podgornik in der 80. Minute und Maj Bozic in der 85. Minute mit ihren Toren den 6:0-Sieg für den SC Globasnitz perfekt, während Maria Rojach weiterhin kämpfte, jedoch ohne Erfolg.

Das klare Ergebnis bedeutet für den SV Maria Rojach eine weitere Niederlage und eine zunehmend schwierige Situation im Kampf um den Klassenerhalt, mit weiterhin nur 8 Punkten am Konto. Der SC Globasnitz hingegen festigt mit diesem Sieg seine Position im gesicherten Mittelfeld der Tabelle, mit insgesamt 32 Punkten.

Karl Franz Micheu, Trainer SC Globasnitz:

„Ein hochverdienter Erfolg für uns am heutigen Tag, denn sechs Tore auswärts musst du erstmal schießen. Man muss aber auch sagen, das der Gegner ein paar Ausfälle zu beklagen hatte. In zwei Spielen haben wir nun zwölf Treffer erzielt, so kann es weitergehen. Natürlich wollen wir den Schwung weiterhin mitnehmen und auch im Derby Mitte der Woche gegen Kühnsdorf überzeugen.“

Das angesprochene Derby zwischen dem SC Globasnitz und dem SK Kühsdorf wird am Christi-Himmelfahrts-Donnerstag um 16:30 Uhr angepfiffen. Eine halbe Stunde davor wird schon der SV Maria Rojach gefordert, wenn man auswärts beim SV Gallizien ran muss.

