2. Klasse A: "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019/20 ist ...

Neben aktuellen Situationsberichten über Vereine in sämtlichen Ligen sowie dem Geschehen auf dem Transfermarkt legte Ligaportal in den vergangenen Wochen den Fokus auf die Wahl zum "Hofmann Personal" Spieler der Herbstsaison 2019. Inzwischen sind die Würfel gefallen, wobei die Wahlbeteiligung einmal mehr als fantastisch bezeichnet werden kann. Österreichweit wurden in sechs Wochen über 1.150.000 Stimmen abgegeben.

Spieler der Herbstsaison 2019/20 der 2. Klasse A ist...

Stefan Steinwender (SK Grafendorf)

Foto: Sobe

Endergebnis:



1. Stefan Steinwender (SK Grafendorf / 1267 Stimmen)

2. Stefan Resinger (SV Baldramsdorf / 971 Stimmen)

3. Gabriel Urbaner (SV Oberdrauburg / 719 Stimmen)

4. Elias Urbaner (SV Oberdrauburg / 65 Stimmen)

5. Philipp Ronacher (SV Baldramsdorf / 63 Stimmen)

