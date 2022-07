Neuer Vorstand, neue Trainer: Oberes Mölltal plant mittelfristigen Wiederaufstieg

Details Dienstag, 12. Juli 2022 11:57

Nach dem Abstieg aus der 1. Klasse beendete Helmut Fercher sein Engagement bei der SPG Oberes Mölltal, der Verein präsentierte mit Franz Kühr/Lukas Unterlader ein Trainerkollektiv für die neue Saison. Bestellt wurde es vom Vorstand unter Obmann Mario Rojacher, der seit Ende März den Verein führt. Der direkte Wiederaufstieg ist kein Muss.

Nicht nur der Obmann, nahezu der gesamte Vorstand nahm am 20.03.2022 seine Funktionen neu auf, arbeitete sich mittlerweile ein. Eveline Rojacher (Obmanngattin) fungiert als Nachwuchsleiterin, betreut die insgesamt fünf Nachwuchsteams in Rangersdorf.

Die Kampfmannschaft erhält noch Zeit

Vier Abgänge meldet Oberes Mölltal: Gerwald Wallner, Christian Brandstätter (beide Dölsach), Christian Hauser (FC Mölltal) & Sandro Fercher (Mühldorf). Diesem Quartett stehen die Zugänge Lukas Unterlader, Julian Wallner (beide Thal), sowie Luka Glantschnig (reaktiviert) gegenüber. Der Kampfmannschaftskader besteht aus 16 Spielern, zusätzlich führen die Mölltaler aber auch ein Challenge-Team. Der Spielbetrieb ist also gesichert. „Wir möchten in der ersten Saison in dieser Liga unter den Top-5 abschneiden“, so Rojacher, der dem Trainergespann und dem Team keinen Druck auferlegt: „Mit 21 Jahren im Schnitt sind wir noch ein junges Team, das seine Zeit bekommt.“

Derbys als Saisonhöhepunkt

Der FC Mölltal als Highlight des Jahres fällt weg, dennoch muss Oberes Mölltal nicht auf Derbys verzichten. Die 1b-Teams von Dölsach und Nußdorf spielen genauso in der Liga wie Nußdorf: „Die Derbys sind für uns natürlich auf allen Ebenen bedeutungsvoll. Sie bringen Fans, Motivation und Stimmung. Auf diese Spiele sind wir ganz besonders scharf und möchten gut abschneiden.“