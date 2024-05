Lendorf erkämpft sich wichtige drei Punkte gegen St.Jakob

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:57

Im Kampf um den Klassenerhalt empfing der Tabellenletzte St. Jakob den FC Lendorf. Beide Mannschaften benötigten dringend Punkte, um den drohenden Abstieg zu vermeiden. Am Ende gelang es den Oberkärntnern, sich mit einem knappen 2:1-Sieg durchzusetzen und wichtige Punkte im Abstiegskampf zu sammeln.

Lendorf erwischte guten Start

Die Gäste aus Lendorf starteten fulminant in die Partie und erspielten sich in den ersten fünf Minuten drei Topchancen. Trotz des hohen Drucks und Tempos gelang ihnen jedoch kein Tor. St. Jakob fand kaum ins Spiel und hatte Probleme sich zu entfalten, während Lendorf sehr präsent in den Zweikämpfen war. So ging es torlos mit einem 0:0 in die Halbzeitpause.

Kampf bis zum Schluss

St. Jakob kam nach der Halbzeitpause deutlich stärker aus der Kabine und setzte die Gäste mit schnellen Angriffen unter Druck. In der 55. Minute gelang es ihnen schließlich, durch Thomas Ogradnig mit 1:0 in Führung zu gehen. Doch Lendorf gab nicht auf und drängte weiter auf den Ausgleich. Dieser gelang in der 71. Minute durch Josip Jelic zum 1:1. In der 80. Minute belohnte sich Lendorf erneut, als Sandro Morgenstern die 2:1-Führung erzielte und damit den Endstand markierte.

Foto: FC Lendorf

So steht es um die Teams

St. Jakob bleibt weiterhin auf dem letzten Platz der Kärntner Liga. Mit einem Rückstand von vier Punkten auf Landskron hofft das Team, bald wieder in die Erfolgsspur zu finden und den Klassenerhalt zu sichern. In der kommenden Woche steht ein wichtiges Spiel gegen Velden an.

Durch den Sieg hat sich Lendorf vorerst auf den 12. Tabellenrang vorgearbeitet. In der nächsten Woche trifft die Elf von Christoph Morgenstern auf die Austria Amateure und möchte dort ihre gute Form bestätigen.

Stimmen zum Spiel

Thomas Höller, Trainer St.Jakob:

„Anfangs hatten wir Glück, weil Lendorf sehr druckvoll startete. Leider brauchten wir etwas, bis wir ins Spiel kamen. Gegen Ende hin hätten wir die Führung klüger verteidigen müssen. Aber wir bleiben optimistisch und hören nicht auf zu kämpfen bis zum Schluss!“

Christoph Morgenstern, Trainer Lendorf:

„Wir erwischten einen guten Start, hätten dort aber schon in Führung gehen müssen. So mussten wir leider einen 1:0 Rückstand ausbessern, was uns am Ende sehr gut gelungen ist.“

Die Besten: St.Jakob keiner bzw. Lendorf Zraunig, Jelic (Mittelfeld)

Details

