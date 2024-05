Velden fertigt Treibach ab und lacht von der Tabellenspitze

Spielberichte

Details Samstag, 04. Mai 2024 17:41

Im Spitzenspiel der Runde trafen der SK Treibach und der ATUS Velden aufeinander. Vor einer beeindruckenden Kulisse von 1000 gespannten Zuschauern entwickelte sich eine äußerst spannende und spielerisch starke Partie. Am Ende setzte sich Velden mit einem souveränen 3:0-Sieg durch und unterstrich damit seine Ambitionen in der Liga.

Beide Mannschaften spielten groß auf

Die Partie begann äußerst temporeich mit beiden Mannschaften, die sich nichts schenkten. Es entwickelte sich ein offener Schlagabtausch mit vereinzelten Chancen auf beiden Seiten. In der 34. Minute gelang es Tom Zurga, Velden mit 1:0 in Führung zu bringen. Kurz darauf hatte Treibach zwei hervorragende Gelegenheiten zum Ausgleich. Wenig später erhielt Treibach dann sogar einen Elfmeter zugesprochen, den man jedoch nicht verwandeln konnte, da Alexander Kofler im Tor von Velden kaum zu bezwingen war. So ging es mit einer knappen 1:0-Führung für Velden in die Pause.

Velden machte den Deckel zu

Treibach startete energisch in die zweite Halbzeit und setzte gleich zu Beginn Akzente. Doch Velden ließ sich nicht beeindrucken und hielt dagegen. Das Spiel blieb weiterhin intensiv und wechselte ständig hin und her. Beide Mannschaften zeigten spielerisch große Klasse. In der 76. Minute gelang es erneut Tom Zurga, diesmal im Nachschuss, den Treibach-Torwart Böck zu bezwingen und erhöhte auf 2:0 für Velden. Das Spiel blieb temporeich, und in der 78. Minute gelang Lukas Lausegger schließlich das 3:0 für Velden. Damit sicherte sich das Team von Marcel Kuster einen verdienten 3:0-Sieg und drei wichtige Punkte.

So steht es um die Teams

Treibach musste in den letzten drei Spielen einen herben Rückschlag hinnehmen und konnte dabei lediglich drei Punkte sammeln. Mit der Niederlage gegen Velden muss nun das Team von Karl Schweighofer seinen Tabellenplatz räumen. Seit der vierten Runde hatte der SK Treibach ununterbrochen die Tabellenführung inne. Seit Freitagabend liegt man mit einem Rückstand von zwei Punkten hinter Velden. In der kommenden Woche treffen die Treibacher Kicker auf Kraig.

Velden hingegen gelang es, den bisherigen Ligaprimus zu schlagen und sich vorerst an die Spitze der Tabelle zu setzen. Das Team hat bisher jedes Spiel des Frühjahrsdurchgangs gewonnen, was seine enorme Stärke unterstreicht. Die Mannschaft von Marcel Kuster wird nächste Woche zuhause gegen St. Jakob alles daransetzen, ihren Spitzenplatz zu verteidigen.

Stimme zum Spiel

Marcel Kuster, Trainer Velden:

„Es war ein ausgeglichenes Spiel mit hohen Erwartungen beiderseits. Es war wirklich ein sehr gutes Fußballspiel, in dem wir uns durchsetzen konnten und vorerst an der Tabellenspitze stehen!“

Die Besten: Treibach keiner bzw. Velden Kofler (Tor), Pollanz (Abwehr)

Details

