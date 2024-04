Derby-Dramatik im Mölltal: FC Mölltal Obervellach siegt knapp gegen SPG Oberes Mölltal

Spielberichte

Details Montag, 29. April 2024 17:42

Am späten Samstagnachmittag versammelte sich die Fußballgemeinde des Mölltals gespannt am Spielfeldrand des Sportplatzes in Obervellach, um das mit Spannung erwartete Derby in der 2. Klasse A zwischen dem FC Mölltal Obervellach und der SPG Oberes Mölltal zu verfolgen. In einem wahren Fußballfest lieferten sich die beiden Teams ein packendes Duell, das die Zuschauer bis zur letzten Minute fesselte. Das Derby war geprägt von einer Fülle an Toren, guter Schiedsrichterleistung und der mitreißenden Atmosphäre, die von den rund 500 Zuschauern geschaffen wurde.

Frühe Gästeführung wird mit Pacher-Hattrick gekontert

Das Spiel begann mit einem frühen Tor von Niklas Beer aus den Reihen der Gäste aus dem oberen Mölltal in der 28. Minute, das die Gäste in Führung brachte. Doch die Antwort des FC Mölltal Obervellach ließ nicht lange auf sich warten. Stefan Pacher erwies sich als Hauptakteur und erzielte einen Hattrick mit Toren in der 30., 37. und 47. Minute, die das Heimteam in eine 3:1-Führung brachten und die Fans jubeln ließen.

Dramatik in Durchgang zwei

Die SPG Oberes Mölltal kämpfte jedoch unermüdlich und Marco Glantschnig gelang in der 51. Minute der Anschlusstreffer zum 3:2. Niklas Beer sorgte mit seinem zweiten Treffer in der 66. Minute für den Ausgleich zum 3:3 und setzte das Spiel erneut auf Messers Schneide. Doch die Dramatik war noch lange nicht vorbei. In der 86. Minute brachte Julian Wallner vom FC Mölltal mit seinem entscheidenden Treffer zum 4:3 die Heimmannschaft erneut in Führung und besiegelte somit den knappen Sieg. Die Bemühungen der Gäste, den erneuten Ausgleich zu erzielen, blieben in den Schlussminuten erfolglos – der Derbysieger heißt FC Mölltal Obervellach.

Marko Bajic, Trainer SPG Oberes Mölltal:

„Wir gingen in diesem Derby nach einer halben Stunde verdient in Führung. Doch danach gaben wir das Spiel aus der Hand und kassierten bis kurz nach der Pause drei Gegentreffer. Im zweiten Durchgang waren wir die bessere Mannschaft, kamen auch wieder zurück und hatten zum Ende hin mit dem Siegestreffer der Gegner Pech. Aber so ist das halt im Fußball. Dennoch war es ein tolles Derby – solche Spiele braucht man öfters, es war ein wahres Fußballfest.“

Mit diesem Sieg behauptet sich der FC Mölltal Obervellach weiterhin an der Spitze der Tabelle mit 52 Punkten, während die SPG Oberes Mölltal trotz der Niederlage auf dem dritten Platz verbleibt, jedoch mit 42 Punkten den Anschluss ein wenig verloren hat. Viel Zeit zum analysieren bleibt den Mannschaften aber nicht, geht es doch am Staatsfeiertag in der Liga schon weiter. Dort trifft dann die SPG Oberes Mölltal auf Matrei 1b, während der FC Mölltal sich mit dem SV Oberdrauburg misst.

