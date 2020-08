Kleinkirchheim müht sich gegen Draschitz zu einem 5:1

Details Sonntag, 02. August 2020 13:35

Zum Auftakt der 1. Runde der 2. Klasse B empfing mit dem FC Bad Kleinkirchheim einer der Titelfavoriten den SV Draschitz. Die Kleinkirchheimer waren vor dem Abbruch der Vorsaison auf Aufstiegskurs. Dieses Ziel soll nun in der diesjährigen Saison nachgeholt werden. Doch der SV Draschitz hielt gut dagegen und forderte dem Favoriten alles ab, auch wenn es am Ende 5:1 hieß.

Nervöser Beginn

Der Start der Kleinkirchheimer gestaltete sich als äußert holprig. Nach der langen Pause war man spürbar Nervös und so entwickelte sich gegen stark kämpfende Draschitzer eine nicht allzu hoch stehende Partie. Das Spiel präsentierte sich äußerst ausgeglichen und erst ein Stolpertor der Hausherren brachte etwas Besserung. In der 34. Spielminute war es Mario Dilberovic der nach einer Stolperei im Strafraum das 1:0 für die Kirchheimer besorgte. In der Folge wurde das Spiel etwas besser und Marko Vincetic schloss Sekunden vor dem Pausenpfiff einen Konter zum 2:0 ab.

Hoher Sieg - kein gutes Spiel

Nach dem Seitenwechsel wollte sich Draschitz auch ob des 0:2 Rückstandes nicht geschlagen geben. In Minute 53 verhängte Schiedsrichter Karl Krenn nach einem Foul einen Elfmeter. Diesen sollte Raphael Martinz zum 2:1 Anschlusstreffer verwerten. Somit kam wieder Spannung auf und das Spiel war erneut offen. Auf der Zielgeraden setzte sich dann jedoch doch die Qualität der Hausherren durch und vor allem ein Mann konnte glänzen. Mario Dilberovic erzielte einen lupenreinen Hattrick (61´, 73´, 85´), avancierte somit zum Matchwinner und stellte den Endstand von 5:1 her.

Paul Hinteregger, Sektionsleiter SV Bad Kleinkirchheim: "Es war heute kein gutes Spiel. Es herrschte viel Nervosität und Kampf. Nach dem Anschlusstreffer wurde es nochmals spannend. Am Ende haben wir heute 5:1 gewonnen obwohl wir nicht gut gespielt haben. Draschitz hat sehr stark gekämpft. Am Ende haben wir aber die drei Punkte und somit ist der Auftakt gelungen. Wir haben aber definitv noch Luft nach oben."

