Arnoldstein schlägt Afritz im Spitzenspiel und bleibt auf Aufstiegskurs

Details Samstag, 14. August 2021 10:41

Am Freitag stand in der 2. Klasse B der Nachtrag aus der 3. Runde zwischen dem SV WEB-Stapler Arnoldstein und dem SV Afritz 1975 am Programm. Für den quasi selbesternannten Titelfavoriten war es die erste richtige Bestandsprobe. Mit Afritz gastierte nämlich im Arnoldsteiner Waldparkstadion eines der Topteams der Liga. Arnoldstein gewann vor diesem Duell erwartungsgemäß alle seine Spiele, ebenso konnte Afritz im ersten und bisher einzigem Spiel als Sieger vom Platz gehen. Eines der beiden Teams musste an diesem Abend die Weiße Weste ausziehen.

Blitzstart

Noch nicht jeder der zahlmäßig erschienenen Zusher hatte in Arnoldstein seinen Platz gefunden, da klingelte es bereits das erste Mal. Patrick Brath fing einen Ball der Verteidigung ab, lief danach allein aufs Tor und schoss von der Strafraumgrenze trocken ein. Arnoldstein startete somit quasi mit einem 1:0 ins Spiel. Afritz ließ sich jedoch nicht beirren und konnte noch innerhalb der ersten zehn Minuten zurück schlagen. Nach einer Flanke wurde Sandro Moser völlig allein gelassen und hatte kein Problem zum 1:1 einzuschießen. Arnoldstein war jedoch das bessere Team in dieser Begegnung und konnte in der Folge bereits in der 18. Minute wieder in Führung gehen. Goalgetter Goran Vuk bekam auf der linke Seite den Ball, zog nach innen und schloss in gewohnter Manier mit der Innenseite ins lange Eck ab. Nach einer halben Stunde ging es wieder über links, Roman Binder setzte sich durch und vollendete schlussendlich zur 3:1 Führung. Die Partie war damit bereits so gut wie entschieden. Arnoldstein traf in der Folge Aluminium und der Anschlusstreffer der Afritzer mit dem Pausenpfiff durch Jasmin Dervisevic änderte auch nicht viel.

Brütende Hitze setzte dem Spiel zu

In der zweiten Hälfte gingen es die Akteure bei über 30° etwas gemächlicher an. Arnoldstein verwaltete das Spiel und eigentlich lief man nie Gefahr, denn Sieg noch abzugeben. So torreich die erste Hälfte war, so arm an Tore war es im zweiten Durchgang. Drei Stangenschüssen von Arnoldstein durch Höller, Binder und Kramer unterstrichen das Übergewicht der Heimmannschaft.

Siegfried Mödritscher, Sportlicher Leiter SV Arnoldstein: "Es war das erwartet schwere Spiel gegen einen guten Gegner. Wir haben heute einen super Start erwischt und aufgrund des Übergewichts an Chancen auch absolut verdient gewonnen. Das Ergebnis war knapper als das Spiel selbst."

Die Besten: Karl Höller (IV), Patrick Brath (ZM), Roman Binder (ST) bzw. Sandro Moser (RM)

