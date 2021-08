Bodensdorf bezwingt Treffen nach starker Leistung

Details Sonntag, 08. August 2021 13:17

In der 2. Klasse B stand dieses Wochenende die dritte Runde der Meisterschaft am Programm. Im Zuge dieser kam es am Samstag in Bodensdorf zum Duell zwischen dem heimschen ASKÖ und dem SV Treffen. Der ASKÖ Bodensdorf konnte bisher noch ungeschlagen bleiben und hatte vor diesem Spiel vier Punkte am Konto. Die Treffner holten bisher einen Sieg und eine Niederlage und hielten somit bei drei Punkten. Somit konnten sich beide Teams bei einem Sieg vorerst einmal fürs vordere Drittel klassieren.

Ausgeglichener erster Durchgang

Die Zuseher in Bodensdorf sahen in der ersten Hälfte zwei Teams, die sich auf Augenhöhe befanden. Bodensdorf ließ Defensiv nicht viel zu und erarbeitete sich mit der Fortdauer der ersten Hälfte ein leichtes Chancenplus. Tore sollten die Zuseher keine zu sehen bekommen. Einziges Highlight war ein Schamützel, bei dem Rabitsch (Bodensdorf) und Werth (Treffen) die Gelbe Karte sahen.

Bodensdorf nutzt die Chancen

Im zweiten Durchgang wurde dann Bodensdorf stärker. Kurz nach Wiederbeginn konnte man nun endlich auch eine Chance verwerten. Nach einer Freistoßflanke von der rechten Seite stieg in der Mitte Lukas Stubinger am höchsten und köpfte zum 1:0 ein. Bodensdorf bestimmte dann das Spiel, Treffen kam maximal zu einer Halbchancen im zweiten Durchgang. Zwölf Minuten vor dem Ende, musste dann Vladan Petrovic mit Gelb/Rot vorzeitig unter die Dusche. Zuerst bekam er Gelb für ein Foul, dann forderte er nach einem Foul an ihm eine Karte und wurde dafür bestraft. Bodensdorf ließ sich dadurch aber nicht beirren und machte in der 80. Spielminute Darko Tosic und seinem Treffer zum 2:0 den Deckel drauf.

Martin Slunka, Trainer ASKÖ Bodensdorf: "Es war heute eine starke Leistung von uns. Wir waren die dominierende Mannschaft."

Die Besten: Kevin Wagner (VT), Maximilian Wenerich (VT), Benjamin Eberhardt (MF) bzw. Martin Preissl (DM), Josef Farkas (MF)

