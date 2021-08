Weißenstein prolongiert seinen Lauf auch gegen Admira Villach 1b

Details Sonntag, 22. August 2021 11:53

Die ESV Admira Villach 1b empfing im Zuge der fünften Runde der Meisterschaft der 2. Klasse B am Samstag die SG SK Weißenstein/SV Töplitsch. Die jungen Admiraner konnten bisher mit gutem Fussball überzeugen. Holten jedoch leider erst einen Sieg und damit drei Punkte. Die Gäste hingegen erwischten einen Traumstart in diese Saison, gewannen alle ihre Spiele und sind daher in der Tabelle ganz vorne klassiert.

Weißenstein hat alles im Griff

Die Gästen erwischten erneut einen super Start in dieses Spiel. Nach nur drei Minuten ging man bereits in Führung. Nach einem Eckball war Mario Lenuweit zur stelle und köpfte zum 0:1 ein. Die Gäste hatten weiterhin das Spiel voll im Griff und erhöhten nach etwas mehr als 20 gespielten Minuten auf 0:2. Nach einem halbhohen Freistoß hinein zwischen Fünfmeterraum und Elfmeterpunkt war an der zweiten Stange Heimo Unterdorfer zur Stelle und schoss trocken ein. In der Folge verabsäumte es Weißenstein aus weiteren Chancen die Führung auszubauen und musste noch vor der Pause den Anschlusstreffer hinnehmen. Edin Krajinovic ging mit dem Keeper der Gäste auf einen Schnittball und hatte die Sohle aufgestellt. Weißenstein Trainer Emanuel Kaus "Es war eine strittige Situation. Den Knall hat jeder am Platz gehört, der Schiedsrichter hat aber anders entschieden." Somit stand es zur Pause 1:2.

Turbulente Schlussphase

In der zweiten Hälfte flachte das Spiel vorerst etwas ab. Admira Villach kam zu einer guten Möglichkeit, die konnte der Weißenstein Keeper jedoch gut entschärfen. Die Gäste hingegen schafften es nicht, die Konter fertig zu spielen und so blieb es bis zum Schluss brenzlig. In den letzten Minuten wurde es noch mal heiß. Zuerst kam es zu einem Schamützel zwischen Bernhard Nikolla und Edin Krajinovic. Der Unparteiische schloss beide Spieler aus. In der Nachspielzeit flog auch noch Thomas Baumgartner von den Gästen nach zu hartem Einsteigen vom Platz. Es blieb schlussendlich beim 1:2.

Emanuel Kaus, Trainer SG SK Weißenstein/SV Töplitsch: "Es war das erwartet schwere Spiel. Wir haben in der 1B noch ein Challengeteam im Einsatz und insgesamt haben uns heute 14 Spieler gefehlt. Es war aber wegen unserer Einstellung ein verdienter Sieg. Obwohl die jungen Villacher besser sind als es die Tabelle derzeit aussagt und einfach ein richtig unangenehmer Gegner sind."

Die Besten: Pauschallob an beide Teams

