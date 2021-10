Treffen feiert knappen Sieg in Weißenstein

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 15:15

In der 2. Klasse B kam es am Samstag im Zuge der Meisterschaft zu einem Duell aus dem Tabellenmittelfeld. Die SG SK Weißenstein/SV Töplitsch empfing zu Hause am Weißensteiner Sportplatz den SV Treffen. Die Formkurve der letzten Woche schob die Favoritenrolle dem SV Treffen zu. Die Gäste befinden sich etwas im Aufwind, die Hausherren hingegen hinken derzeit der Frühform hinterher.

Weißenstein spielt und Treffen trifft

In der ersten Hälfte waren die Weißensteiner das Team, welches besser im Spiel war. Die Hausherren bestimmten das Spielgeschehen, während die Gäste Startprobleme hatten. Große Torchancen hatten die Hausherren vorerst aber auch nicht. Nach einem Foul am Strafraum gab es in der 14. Spielminute Freistoß für die Gäste. Diesen verwertete Bernhard Gassler zur 1:0-Führung für Treffen. Danach wurde das Spiel ausgeglichener. Kurz vor der Pause hatten die Weißensteiner noch die große Chance auf den Ausgleich, diese ließ man jedoch liegen.

Mit einem Mann weniger rettet Treffen den Sieg

In der zweiten Hälfte verschliefen die Gäste erneut die Anfangsphase und wurden nun dafür bestraft. In der 50. Spielminute führte neuerlich ein Freistoß zum nächsten Treffer. Enis Musanovic konnte den Freistoß zum 1:1 versenken. Danach kam Treffen aber auf und es kam zu einem Hin und Her. Beide Teams wollten die Führung und gelingen sollte diese erneut den Gästen. Nach einem neuerlichen Freistoß, den der Keeper der Hausherren gut halten konnte, war Thomas Pacher zur Stelle und staubte zum 1:2 ab. Treffen schwächte sich in der Folge aber selbst. Bernhard Gassler bekam innerhalb von zwei Minuten zweimal die Gelbe Karte und musste vom Platz. Weißenstein drückte nun auf den Ausgleich, der nicht unverdient gewesen wäre, aber auch Treffen hatte in der Schlussphase zwei Sitzer, um das Spiel zu entscheiden. Am Ende wurde den Gästen auch noch ein klarer Elfmeter vorenthalten, es blieb schlussendlich beim 1:2.

Udo Ortoff, Trainer SV Treffen: "Wir haben heute zweimal den Anfang verschlafen. Die Gelb/Rote war nach zwei dummen Fouls, wobei die erste Karte für mich keine war. Ein Ausgleich für Weißenstein wäre in der Schlussphase sicher nicht unverdient gewesen, wobei wir halt auch einen klaren Elfmeter in der 90. Spielminute nicht bekommen haben."

Die Besten: Enis Musanovic (MF) bzw. Sandro Spitzer (DM), Josef Farkas (MF), Thomas Pacher (ST), Benjamin Oberheinrich (ST)

