Techelsberg kann sich gegen Admira Villach durchsetzen

Details Montag, 11. Oktober 2021 19:41

In der zwölften Runde der 2. Klasse B standen sich am Samstag die ESV Admira Villach 1b und der ASKÖ Techelsberg gegenüber. Die Villacher gingen zwar als Hausherren, aber als klare Außenseiter in diese Begegnung. Erst ein Sieg steht bei den Villachern zu Buche. Die Techelsberger hingegen sind der erste Verfolger des Spitzenduos der Liga und wollten mit einem Pflichtsieg dies auch bleiben.

Pausenremis

Die Techelsberger, die derzeit mit Verletzungspech zu kämpfen haben und gleich in der Anfangsphase einen weiteren schmerzhaften Ausfall mit Innenverteidiger Martin Müller verkraften mussten, hatten bereits in der zweiten Minute die erste Großchance. Danach spielte aber die junge Garde der Admira groß auf und Techelsberg bekam keinen Zugriff mehr. Nach drei Großchancen der Hausherren gingen aber letzendlich doch die Favoriten aus Techelsberg in Führung. Clemens Tscharmutter war der Torschütze zum 0:1 in der 30. Spielminute. Nur vier Minuten später gelang den Admiraner der Ausgleich. Nach einem Angriff über links brachte die Techelsberger Hintermannschaft den Ball nicht weg und Jakov Ladasic zog vom Elfer trocken zum 1:1 ab.

Dreifachtausch weckt die Techelsberger auf

In der Pause versuchte Trainer Josef Hutze seine Mannen aufzuwecken und wechselte gleich dreifach. Die Admira war nun nicht mehr so aktiv und Techelsberg bekam mit der neuen Doppelacht einen besseren Zugriff aufs Spiel. In der 60. Spielminute erzielte Luca Krakolnig die neuerliche Führung für die Gäste. Nach einem Stangelpass ging der Ball zuerst an die eine Stange, dann an die andere und direkt vor die Füße von Krakolnig, der kein Problem hatte und erfolgreich abstauben konnte. Nur sechs Minuten später fiel wohl die Vorentscheidung. Nach einem Angriff über rechts verwertete Clemens Tscharmutter in der Mitte wunderbar per Kopf. Am Ende sollte es auch bei diesem Spielstand bleiben.

Josef Hutze, Trainer ASKÖ Techelsberg: "Wir haben nun derzeit fünf, sechs Langzeitverletzte, irgendwie müssen wir schauen, dass wir uns über die letzten Spiele in die Winterpasuse retten. Die Admira hat eine brave, junge Mannschaft. Die haben mir heute richtig gut gefallen."

Die Besten: Manuel Gappitz (TW), Hayri Signak (ZM) bzw. Sebastian Kandolf (IV), Clemens Tscharmutter (ST)

