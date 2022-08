Acht Tore bei aufregendem Duell am Ossiacher See!

Details Sonntag, 31. Juli 2022 11:57

In der zweiten Runde der 2. Klasse B stand an diesem Samstag das Duell ASKÖ Bodensdorf gegen ASKÖ Techelsberg am Programm – Ossiacher See gegen Wörthersee, wenn man so will. Gleich ein hochklassiges Duell also, wenn man bedenkt, dass diese zwei Mannschaften letztes Jahr die Plätze drei und vier hinter den beiden Aufsteigern belegten. Die erste Runde lief für beide Teams noch nicht ganz nach Plan. Während Bodensdorf auswärts gegen Viktring mit 4:1 verlor, musste Techelsberg nach einem Zwei-Tore-Vorsprung noch ein 4:4-Unentschieden hinnehmen. Auch dieses Duell war torreich, gleich acht Mal wurde die Kugel versenkt.

Torreiche erste Halbzeit mit sechs Treffern

Der ASKÖ Techelsberg startete gleich gut in die Partie. Bereits in der vierten Minute zappelte der Ball das erste Mal im Netz. Daniel Macnik verwertete eine gut getretene Ecke zum 0:1 für die Gäste vom Wörthersee. Das war der Startschuss für eine Torserie. Manuel Voraberger schnürte danach einen Doppelpack, und Patrick Wohlfahrt verwandelte sehenswert einen Freistoß. So führten die Gäste nach 25 Minuten schon mit vier Toren. Nach dieser Phase der Verunsicherung der Heimmannschaft aus Bodensdorf trafen sie schlussendlich durch Andreas Kummer nach einem Freistoß doch das Tor. Erneut war es kurz vor der Halbzeit eine Standardsituation, die das fünfte Tor für Techelsberg durch Marcel Kopeinig einbrachte.

Aufholjagd kam zu spät

Auch gleich nach der Halbzeitpause startete Techelsberg wieder fulminant in Hälfte zwei. Bis ungefähr zur 60. Minute kreierten die Gäste einige Topchancen, die sie aber nicht verwerten konnten. So spektakulär die erste Halbzeit war, so unspannend waren die nächsten 20 Minuten in dieser Partie, ehe Martin Slunka, der Spielertrainer, in der 84. Minute die Aufholjagd starten wollte – erneut durch ein Standardtor. Diese kam aber zu spät, denn mehr als einen Treffer von Vladan Petrovic brachten die Bodensdorfer nicht mehr auf die Anzeigetafel. Das Spiel endete schlussendlich mit 3:5.

Martin Slunka, Spielertrainer ASKÖ Bodensdorf:

„Wir waren ein wenig unsortiert zu Beginn, und die Gegner haben sofort jeden kleinen Fehler bestraft. So waren es gleich fünf Tore in der ersten Hälfte, die wir größtenteils durch Standardsituationen kassierten. Nach der Kabinenansprache verbesserte sich unser Spiel aber und die Partie wurde viel offener, wenn man das bei solch einem Spielstand noch so nennen kann. Vor allem die Einwechslung von Raphael Ebner auf der linken Seite hat unser Spiel wieder belebt. Unser Comeback-Versuch kam leider zu spät. Wären es noch zehn Minuten mehr auf der Uhr gewesen, wäre die Sensation vielleicht schaffbar gewesen. Nichtsdestotrotz blicken wir trotz der schlechten personellen Situation positiv auf die Cup-Partie am Dienstag gegen Velden und die Partie nächstes Wochenende gegen Rosegg.“

Der ASKÖ Bodensdorf steht bis dato mit null Punkten da. Das wollen sie nächste Woche im Duell gegen den SV Rosegg ändern, was sicher auch keine leichte Aufgabe wird. Techelsberg trifft nach einem spielfreien Wochenende in zwei Wochen auf die SG Töplitsch/Weißenstein.