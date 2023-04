Rosegg trifft auswärts 5-fach

Details Sonntag, 02. April 2023 11:17

Am gestrigen Samstag ging es in der 2. Klasse B für die Mannschaft vom SV Rosegg zum Auswärtsspiel an den Ossiacher See beim ASKÖ Bodensdorf. Aufgrund der Tabellensituation gingen die Gäste auch als klarer Favorit ins Spiel, was diese auch recht schnell bestätigten. Für die Heimelf war es ein gebrauchter Tag und man konnte nicht wirklich viel Zählbares entgegensetzen.

Ante Cavar mit Hattrick in sechs Minuten

Der SV Rosegg in Personalie von Goalgetter Ante Cavar ließ sich nicht lange bitten und so ging man bereits nach 13 Minuten durch eben diesen mit 0:1 in Führung. Nur wenige Minuten später, in Minute 18, stellte man auch schon auf 0:2. Der Jubel der mitgereisten Fans über das 0:2 war noch gar nicht wirklich verflogen, da stellte die Gastmannschaft wieder durch Ante Cavar in Minute 19 auch schon auf 0:3, was für völlige Ekstase bei den mitgereisten Schlachtenbummlern. In der restlichen Spielzeit hatte man zwar noch die ein oder andere Möglichkeit zu erhöhen, diese wurden aber nicht genutzt.

Kein Verwaltungsmodus, weiter auf Angriff

In den zweiten 45 Minuten versuchte Rosegg weiter das Ergebnis hochzuschrauben. Man wollte gar nicht erst versuchen das bereits deutliche 0:3 zu verwalten und die drei Punkte ruhig nach Hause zu bringen. Denny Kudler war es dann in Minute 52, welcher auf 0:4 für die Gäste erhöhte. Nach weiteren 6 Minuten trug sich der heutige Spieler des Spiels, Ante Cavar, erneut in die Torschützenliste ein und stellte in der 58. Minute auf den 0:5 Endstand. Auch in der zweiten Halbzeit wären noch Chancen gewesen, aber hier blieben diese ungenützt.

Mag. Manfred Leininger (Trainer SV Rosegg):

„Unser Spielplan ging voll auf. Meine Mannschaft hat alles umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten, und so geht der Sieg auch in der Höhe völlig in Ordnung. Wir hatten auch noch einige Chancen, um höher gewinnen zu können, aber die Platzverhältnisse haben es uns nicht immer leicht gemacht beim Torabschluss, was aber keine Ausrede sein soll.“

Die Heimischen haben am Osterwochenende spielfrei und die Möglichkeit ihre Wunden zu lecken und sich zwei Wochen auf das das Auswärtsspiel bei der SG Töplitsch/Weißenstein vorzubereiten. Der SV Rosegg in am kommenden Wochenende zuhause gegen den SV Draschitz und will natürlich erneut voll punkten, um an der Tabellenspitze dranzubleiben.

