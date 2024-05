Vom 0:10 zum Triumph: Treffen bezwingt Bodensdorf in spannendem Derby

Spielberichte

Details Mittwoch, 01. Mai 2024 20:19

In einem aufregenden Derby am Ossiacher See in der 2. Klasse B standen sich heute der ASKÖ Bodensdorf und der SV Treffen gegenüber. Trotz ihrer Platzierung am Tabellenende und der 0:10-Klatsche am Wochenende gegen Afritz, zeigte der SV Treffen eine bemerkenswerte Leistung und sicherte sich einen wichtigen Sieg mit einem Endergebnis von 2:1.

Frühes Tor und rote Karte

Das Spiel begann vielversprechend für den SV Treffen, als David Darmanovic in der 17. Minute das Tor für sein Team erzielte und die Gäste früh in Führung brachte. Die Vorzeichen für den erst zweiten vollen Erfolg in der Liga für die Gäste sollte noch besser werden, denn nur zwei Minuten später sah Igor Petkovic vom ASKÖ Bodensdorf die Rote Karte wegen Torraubs, was die Aufgabe für die Gastgeber erheblich erschwerte, wieder zurück ins Spiel zu kommen. Dennoch gelang es dem ASKÖ Bodensdorf, trotz Treffner Überlegenheit sich zurück ins Spiel zu kämpfen und so erzielte Uros Basta in der 30. Minute den Ausgleichstreffer zum 1:1.

Trotz numerischer Ausgeglichenheit in Hälfte zwei setzt sich Treffen durch

Nach der Halbzeitpause gelang dem SV Treffen erneut die Führung. Stephan Cramaro traf in der 48. Minute zum 1:2 und brachte sein Team wieder in Front. Die Gäste waren nun voller Zuversicht und verteidigten ihre Führung mit allem, was sie hatten. Das Spiel nahm jedoch eine Wendung, als der Torschütze zum 1:2, Stephan Cramaro, in der 55. Minute aufgrund von Kritik die Gelbrote Karte sah. Bodensdorf drückte nun an und spielte auf den Ausgleich. Doch dazu kam es nicht, dem SV Treffen gelang es, seine Führung zu verteidigen, und den knappen Vorsprung bis zum Schlusspfiff zu halten. Das Spiel endete knapp mit 1:2. Mit diesem wichtigen Sieg tauscht der SV Treffen die rote Laterne mit dem SV Draschitz und klettert auf den zwölften Platz in der Tabelle. Der ASKÖ Bodensdorf bleibt trotz der Niederlage auf dem siebten Platz.

Martin Piuk, Trainer SV Treffen:

„Nach dem 0:10 am Wochenende ging es darum, uns wieder aufzurappeln und das ist am heutigen Tag sehr gut gelungen. Unsere Umstellung hat gefruchtet, in der ersten Hälfte waren wir klar die bessere Mannschaft und hätten auch höher in Führung gehen können. Wichtig war dann nach der Pause die Führung, die wir trotz des unnötigen Ausschlusses bis zum Schlusspfiff verteidigen konnten. Dieser verdiente Sieg hat uns wieder sehr viel Motivation für die kommenden Aufgaben eingebracht.“

Weiter geht’s in der Liga für die beiden Mannschaften schon in wenigen Tagen. Am Samstag erwartet der SV Treffen vor heimischer Kulisse den Tabellennachbarn aus Himmelberg und hat dort die Chance, einen weiteren Platz im Klassement nach oben zu klettern. Der ASKÖ Bodensdorf bekommt es einen Tag darauf mit der SG Weißenstein/Töplitsch zu tun.

Details

Sichere dir bis zu 100€ als Freiwette und wette auf deine Lieblingssportarten.