Weitensfeld feiert Kantersieg gegen Frantschach

Details Sonntag, 10. Oktober 2021 15:33

Die zwölfte Runde der Meisterschaft in der 2. Klasse C brachte am Samstag das Spiel zwischen dem SV Weitensfeld und dem FC Frantschach mit sich. Die Weitensfelder waren der klare Favorit, liegen in der Tabelle auf dem vierten Rang, mussten jedoch in der letzten Runde ein herbe Niederlage in St. Paul einstecken. Die Frantschacher bilden das Tabellenschlusslicht, konnten in der letzten Runde mit dem erstem Punktgewinn neuen Mut schöpfen.

Spiel bereits zur Pause entschieden

Weitensfeld war von Beginn weg das dominantere Team und konnte bereits in der siebenten Minute in Führung gehen. Adrian Schindler köpfte nach einer guten Ablage von Strebenitzer aus kurzer Distanz ein. Dieser Treffer spielte den Hausherren in die Karten, Frantschach konnte nun nicht mehr so tief stehen und Weitensfeld bekam dadurch mehr Platz. Frantschach konnte sich eigentlich keine Chance erarbeiten, zu gut und konzentriert arbeitete die Defensive der Hausherren. Bis zur Pause konnten die Weitensfelder durch zwei Treffer von Philipp Prodinger auf 3:0 erhöhen und damit das Spiel bereits in trockene Tücher bringen.

Konsequent zum Sieg

Weitensfeld ließ auch im zweiten Durchgang nicht locker und hatte das Spiel komplett im Griff. Johannes Stromberger verwertete in der 57. Spielminute einen Elfmeter zum 4:0. Danach erhöhte Adrian Schindler per Doppelpack auf 6:0. Einmal leistete sich die Hintermannschaft der Hausherren einen kleinen Aussetzer und Martin Mayerhofer erzielte den Ehrentreffer zum zwischenzeitlichen 6:1. Den Schlusspunkt setzte der sehr starke Philipp Prodinger, der in der 90. Spielminute den Endstand von 7:1 fixierte.

Florian Steger, Co-Trainer SV Weitensfeld: "Wir hatten ein paar Ausfälle. Unser Torwart war gesperrt und wir mussten auf den Reservetormann zurückgreifen, der eigentlich nicht mehr spielen will, uns aber immer wieder aushilft. Wir haben das heute aber konzentriert heruntergespielt und nichts anbrennen lassen."

Die Besten: Roland Klingspiegel (TW), Philipp Prodinger bzw. keiner

Werde Vereinsbetreuer und pflege Sponsoren-Logos, Spieler- und Funktionärsdaten ein!