St. Paul verliert nach Niederlage gegen die ATSV Juniors den Anschluss

Details Sonntag, 01. Mai 2022 16:50

Am Samstag begrüßte St. Paul das ATSV Wolfsberg Future Team. Die Begegnung ging mit 1:0 zugunsten der Gäste aus. In einem Spiel zweier formal gleich starker Gegner machte am Ende lediglich ein Tor den Unterschied aus. Auf fremdem Platz hatte sich der ASC St. Paul im Hinspiel einen 3:1-Sieg bei ATSV Wolfsberg Future Team gesichert.

Ein Tor entscheidet

In der 27. Minute erzielte David Streit das 1:0 für das ATSV Wolfsberg Future Team. Der Halbzeitstand von 1:0 war letztlich auch das Endergebnis. Damit hatte sich ATSV Wolfsberg Future Team bereits vor dem Pausenpfiff auf die Siegerstraße gebracht. St. Paul verlor damit endgültig den Anschluss an das vordere Drittel und blieb in den letzten Runden viel schuldig.

Mit 36 ergatterten Punkten steht St. Paul auf Tabellenplatz acht. Die Heimmannschaft verbuchte insgesamt zehn Siege, sechs Remis und sechs Niederlagen. Die vergangenen Spiele waren für den ASC St. Paul nicht von Erfolg gekrönt. Schließlich liegt der letzte Sieg bereits vier Begegnungen zurück.

Die Trendkurve des ATSV Wolfsberg Future Teams geht insgesamt nach oben. Nach der ersten Hälfte des Fußballjahres stand man noch auf Rang 13, mittlerweile hat man Platz neun der Rückrundentabelle inne. Das ATSV Wolfsberg Future Team machte durch den Erfolg Boden gut und rangiert nun auf dem zwölften Platz. Im Angriff weist man aber deutliche Schwächen auf, was die nur 35 geschossenen Treffer eindeutig belegen. Das ATSV Future Team bessert seine eher dürftige Bilanz auf und kommt nun auf insgesamt acht Siege, drei Unentschieden und zwölf Pleiten.

Als Nächstes steht für St. Paul eine Auswärtsaufgabe an. Am kommenden Wochenende geht es gegen den FC Mondi Frantschach. Das ATSV Wolfsberg Future Team empfängt den SV Maria Rain.

2. Klasse C: ASC St. Paul – ATSV Wolfsberg Future Team, 0:1 (0:1)

27 David Streit 0:1