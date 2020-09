Maria Rojach feiert Heimsieg gegen ASV 1b

Details Sonntag, 13. September 2020 17:17

In der siebenten Runde der 2. Klasse D standen sich am Samstagnachmittag der SV Maria Rojach und der ASV 1b gegenüber. Maria Rojach ist im Rennen vorne dabei, feierte zuletzt drei Siege in Folge. ASV 1b überzeugte bisher vor allem zu Hause, tat sich allerdings auswärts immer schwer. Diesmal wartete in Maria Rojach eine Mannschaft mit Ambitionen und daher eine sehr schwere Aufgabe.

Knappe Pausenführung

Das Spiel in Maria Rojach begann zerfahren und hatte sich keinesfalls das Prädikat verdient. Die jungen ASVler kamen zu Beginn mit weiten Pässen das eine oder andere Mal vors Tor der Hausherren, alles allerdings nicht wirklich gefährlich. Das erste Tor verzeichneten die Hausherren. Nach einem Lochpass enteilte Christian Leitner der Hintermannschaft der Gäste und ließ dem Keeper keine Chance. In der Folge hatte Maria Rojach mehr vom Spiel und kam durch Florian Puggl in der 20. Spielminute zum 2:0. Nach einem hohen Ball überhob er den Torwart der Gäste sehenswert per Fallrückzieher. Das Spiel schien nun in trockenen Tüchern zu sein, doch die Hausherren machten es nochmals spannend. Nach einem Fehler in der Defensive konnte Stefan Safrom fünf Minuten vor der Pause den 2:1 Anschlusstreffer erzielen.

Doppelschlag entscheidet Spiel

Maria Rojach kam nach dem Seitenwechsel gut aus der Kabine und entschied die Partie innerhalb weniger Sekunden. In der 50. Spielminute zog Florian Puggl aus 20 Metern volley ab und traf per Bogenlampe quasi ins lange Kreuzeck zum 3:1. Fast nach dem Ankick wurde Christian Leitner abermals auf die Reise geschickt, im Eins-Gegen-Eins blieb er erneut Sieger und stellte auf 4:1. Die ASVler schafften danach per Elfmeter durch Giuliano Popodi noch den Treffer zum 4:2 und scheiterten durch Popodi nach einem Freistoß an der Querlatte. In der Schlussphase machte Fabian Rogl in der 87. Spielminute mit einem Schuss vom 16ner ins lange Eck endgültig den Sack zu. Maria Rojach feierte so einen über weite Strecken ungefährdeten Heimsieg ohne dabei zu glänzen.

Die Besten: Christian Leitner, Florian Puggl (ST) bzw. Giuliono Popodi (MF)

