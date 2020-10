Rassiges Derby zwischen Maria Rojach und St. Paul

Details Sonntag, 04. Oktober 2020 10:32

Derbytime hieß es am Samstagnachmittag wieder einmal in der 2. Klasse D. Am Sportplatz in Maria Rojach empfing der heimische SV den ASC St. Paul. Die Gäste starteten ambitioniert in diese Saison, mussten zuletzt aber doch den einen und anderen Rückschlag hinnehmen. Mit einer weiteren Niederlage drohte der Anschluss an die Tabellenspitze verloren zu gehen. Beim SV Maria Rojach gestaltete sich die Lage etwas anders. Mit einem Lauf von zuletzt fünf Siegen in Folge ging man als Tabellenführer ins Spiel. Mit einem Sieg wollte man sich von St. Paul etwas absetzen.

Pausenführung für die Gäste

St. Paul startete gut in dieses Spiel und stellte in der Anfangsphase die Rojacher Defensive immer wieder vor Schwierigkeiten. Nach zwei guten Chancen in der Anfangsphase die man liegen ließ, hatte man in der 17. Spielminute die Riesenchance auf die Führung. Nach einem Handspiel eines Rojacher Verteidigers gab es Elfmeter. Franco Golec ließ sich die Chancen nicht nehmen, verlud den Keeper der Rojacher und brachte die Gäste mit 0:1 in Führung. Maria Rojach kämpfte sich allerdings zurück ins Spiel und kam in der 20. Spielminute nach einem schönen Angriff über die rechte Seite durch Christian Leitner zum 1:1 Ausgleich. Die Freude über den Ausgleichstreffer war jedoch nur von kurzer Zeit. In der 25. Spielminute zog Mathias Steiner aus über 20 Metern ab und traf sehenswert zum 1:2. Danach bekamen die Zuseher ein gutes, umkämpftes Derby zu sehen ohne weitere Tore in Halbzeit eins.

Florian Puggl dreht die Partie

Nach dem Seitenwechsel gehörte die Anfangsphase wieder den Gästen aus St. Paul. Manuel Wiesenbauer hatte unter anderem den dritten Treffer und damit die vermeintliche Vorentscheidung am Fuss. Maria Rojach kämpfte sich allerdings erneut mit viel Kampfgeist und Teamspirit zurück ins Spiel und konnte erneut ausgleichen. Nach einem hohen Ball auf Florian Puggl überhob der Rojacher Stürmer den herauseilenden Keeper der St. Pauler und stellte auf 2:2. In der Folge war das Spiel offen, beide Teams waren in der Lage das Spiel für sich zu entscheiden, die ganz großen Chancen fehlten allerdings. In der 76. Spielminute folgte die Spielentscheidende Szene. Florian Puggl trat zu einem Freistoß an, dieser wurde von der Mauer abgefälscht und ging unhaltbar gegen die Sprungrichtung des St. Pauler Schlussmannes ins Tor zum 3:2. St. Paul versuchte in der Schlussphase nachmals alles nach vorne zu werfen, Rojach verteidigte allerdings konsequent und ließ den Gästen keine Ausgleichschance mehr. Damit feierte Maria Rojach einen etwas glücklich zu stande gekommenen Derbysieg und konnte somit mit dem sechsten Sieg in Folge die Tabellenführung festigen.

Die Besten: Florian Puggl (ST) bzw. keiner