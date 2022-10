Landskron 1b beweist Moral und schafft Revanche gegen den ASV!

Details Montag, 24. Oktober 2022 23:05

Die Herbstsaison ist aktuell in ganz Kärnten voll im Gange. So auch in der 2. Klasse D. An diesem Wochenende wurde in jener Liga die 15. Runde ausgespielt. Eine von vielen interessanten Begegnungen war jene des SC Landskron 1b, welche zu Hause die 1b des Annabichler Sportvereins empfingen. In der Hinrunde konnten die Klagenfurter das Duell mit 5:1 gewinnen, doch dieses Mal war es ganz anders. Zwar war der ASV nach einer Stunde mit 2:1 in Front, schlussendlich gingen die Klagenfurter aber mit 2:4 als Verlierer vom Platz.

Underdog führt zur Halbzeit

Bereits der vierte Spieltag der Rückrunde stand an diesem Wochenende in der 2. Klasse D am Programm. In der Liga mit elf Mannschaften geht es immer heiß her. Auch Landskron und der ASV ließen nichts zu Wünschen übrig. Der Annabichler Sportvereins war vor der Partie als Favorit einzustufen, liegt man doch in der Tabelle sechs Plätze vor den Konkurrenten. Doch Landskron ließ dies kalt. In Minute 23 brachte Alexander Reichmann seine Mannen in Führung. Das war aber auch der einzige Höhepunkt in Sachen Tore in Halbzeit eins. Der erste Durchgang endete ohne weitere Treffer mit einer 1:0-Führung für die Gastgeber. Halbzeit Nummer zwei hatte dann aber gleich noch einiges mehr zu bieten.

Landskron gibt Spiel fast aus der Hand, gewinnt aber nach starker Leistung

Zu Beginn der zweiten 45 Minuten wurden die Heimischen gleich mit einer kalten Dusche überrascht. Nur knapp nach Wiederanpfiff machte Oliver Mayrobnig die Führung von Landskron zu Nichte und glich aus. Nach einer knappen Stunde ging der Annabichler Sportverein dann auch in Führung, Torschütze war Arash Mirzai. Jetzt hatte sich der ASV in einen Rausch gespielt. Hätte man noch das 3:1 nachgelegt, wäre das Spiel entschieden gewesen. “Hätte, hätte, Fahrradkette“ - ein bekannter Spruch, der auch zu diesem Match passte. Die Gäste legten nämlich nicht nach und konnten in ihrer Drangphase keinen weiteren Treffer verbuchen. So schnappte sich Landskron noch einmal die zweite Luft. Sie konnten das Spiel später auch wieder an sich reißen. In Minute 79 glich Christian Wilpernig zum 2:2 aus. Jetzt war wieder alles offen. Scheinbar hatten die Hausherren jetzt Blut geleckt, denn in der Schlussphase ging den Gastgebern alles auf. Lukas Löcker erzielte in Minute 84 den viel umjubelten Führungstreffer. In Minute 88 entschied Fabio Gödel mit dem 4:2 die Partie. Somit geht die 1b des SC Landskron als Sieger vom Platz. Ein wenig überraschend, aber verdient.

Zeljko Caculovic, Trainer SV Landskron 1b:

„Der ASV ist wirklich ein starker Gegner mit überragenden Spielern. In der Hinrunde mussten wir uns mit 1:5 geschlagen geben. Wir waren im Spiel aber gut auf den Gegner eingestellt und haben einen richtigen Sahnetag erwischt. Natürlich hatten wir in gewissen Situationen auch Glück, hätten die Klagenfurter in ihrer Drangperiode das 3:1 erzielt, hätten wir wahrscheinlich nicht gewonnen. So konnten wir die Fehler der Gegner eiskalt ausnutzen und das Spiel noch drehen. Das war ein ganz wichtiger Sieg, die Stimmung in der Mannschaft ist hervorragend.“