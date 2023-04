Feldkirchen lässt gegen St. Jakob unnötig Punkte liegen

Details Sonntag, 30. April 2023 11:26

Wir schreiben die 26. Runde in der 2. Klasse D und am gestrigen Samstag trafen die beiden 1b Mannschaften vom SV Feldkirchen und SV St. Jakob/Ros. in Feldkirchen aufeinander. Die ersten drei Spiele in dieser Saison gingen immer nur recht knapp an die Hausherren aus Feldkirchen, daher war es zu erwarten, dass es auch an diesem Spieltag zu einem engen Spiel kommen sollte.



Mit Weitschuss zur Führung

Feldkirchen war in den ersten 45 Minuten die überlegene Mannschaft, sollte an diesem Tag beide Male nicht in Führung gehen, sondern immer einen Rückstand hinterherlaufen. In der 16. Minute war es Tobias Peter Strassmann, der sich ein Herz fasste und sein Glück mit einem Weitschuss versuchte, welcher auch den Weg ins Tor fand und die Gäste so über die 0:1 Führung jubeln lässt. Die Heimischen hätten das Spiel mit einer Vielzahl an Chancen bereits in der ersten Spielhälfte für sich entscheiden können, aber nutzen ihre Chancen dazu nicht.



Schneller Ausgleich, rascher Rückstand

Zurück aus den Kabinen wollte die Heimelf es nun wirklich wissen. Mit einer der ersten Aktionen in den zweiten 45 Minuten jubelten die Heimischen über den 1:1 Ausgleich. Jovan Mudrinic gelang in Minute 48 der erlösende Treffer. Das wollten die Gäste, welche sich vorerst auf ihre Defensivarbeit und Konterangriffe fokussiert hatten, nicht auf sich sitzen lassen und Andreas Drabonseig war, welcher in der 52. Minute den alten Vorsprung wieder herstellte und zum 1:2 für die Rosentaler einnetzte. Die Führung währte diesmal aber nicht allzu lange, denn bereits in der 60. Minute glich Mirel Mujkic für die Feldkirchner zum 2:2 aus. In den restlichen Spielminuten versuchte Feldkrichen die entscheidung zu erzwingen und erspielte sich einige sehr gute Möglichkeiten, welche wie in den ersten 45 Minuten wieder nicht genutzt wurden. Auch der SVS hatte noch gute Kontermöglichkeiten, aber auch die Gäste nutzten ihre Chancen nicht und so ging es mit einem 2:2 vom Spielfeld.



Murat Güngördü (Co-Trainer SV Feldkrichen 1b):

„Die Gäste gingen mit ihrer 1. Torchance, welche auch nur ein Weitschuss war, glücklich in Führung. Wir hatten in der 1. Halbzeit 5-6 hundertprozentige Torchancen, haben diese aber nicht genützt. In der zweiten Halbzeit war es gleich. Wieder haben nur wir gespielt, endlich getroffen, aber da hat St. Jakob mit einem Konter wieder getroffen. Am Ende war es sicherlich ein glücklicheres 2:2 für die Gäste als für uns. Wir hatten genug Chancen um 2-3 Spiele zu entscheiden.“

