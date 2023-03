KAC will Zünglein an der Waage sein!

Details Mittwoch, 08. März 2023 15:48

Nach einem starken Herbst mit 31 eroberten Punkten und Platz 2 will sich der KAC 1909 in der Spitzengruppe der Kärntner Liga behaupten. Wir sprachen mit Trainer Klaus Thuller über die Vorbereitung, Ziele und den Mitbewerb.







Klaus Thuller peilt mit dem KAC einen Platz im ÖFB-Cup an. Foto: KAC/KK

Verletzungspech und Krankheiten in der Vorbereitung, erstes Match gegen den Ex-Club

Ligaportal: Klaus verlief die Vorbereitung nach Plan?



Klaus Thuller: „Bis zum Trainingslager lief alles hervorragend. Dort waren die Trainingsbedingungen für Fußball und alternativen Sport gleichfalls fantastisch. Allerdings verletzten sich dort David Gräfischer & Hannes Plieschnegger zwei Leistungsträger; Hannes leider schwer. Bei David sieht es besser aus, der sollte bis zum Saisonstart wieder fit sein. Nach dem Trainingslager gab es bedauerlicherweise viele Erkrankungen, wir mussten sogar Trainings ausfallen lassen. Erst seit dieser Woche geht wieder alles seinen geplanten Gang.“

Ligaportal: Ihre Elf startet gegen Ihre alte Mannschaft in Maria Saal. Sehen wir da schon einen KAC in Hochform?

Klaus Thuller: „Durch die Zwischenfälle in den letzten beiden Wochen ist meine eigene Mannschaft derzeit gewissermaßen eine Blackbox für mich. In Maria Saal ist es für alle schwer, was zu holen. Dennoch gehen wir optimistisch in das Spiel wie in die Saison, wollen um die Entscheidungen ein Wörtchen mitreden.“

Favoriten sind Spittal & Austria, KAC steht auch für einen Aufstieg bereit

Ligaportal: Stichwort Entscheidungen. Wenn mit dem Meistertitel der ganz große Coup gelingt, nehmt ihr den Aufstieg an?



Klaus Thuller: „Ja, wir nehmen an. Es kann nicht im Sinne vom KAC sein, bei einem Meistertitel zwangsweise abzusteigen. Aber die Topfavoriten sind andere. Spittal verstärkte sich mit dem Goalgetter der Liga und verletzte Leistungsträger kommen zurück. Zudem ist deren Kunstrasen im Goldeckstadion ein Vorteil. Die Austria wiederum weist einen großen Spielerpool auf und kann im Fall des Falles auf Profis zurückgreifen. Die beiden sind meine erklärten Favoriten.“

Ligaportal: Wo reiht ihr euch dann ein, was zeichnet den KAC aus?



Klaus Thuller: „Wir sind eingespielt, verzichteten bewusst auf große Kaderbewegungen, und weisen eine gute Mischung aus jungen und routinierten Spielern auf. Wir planen im Frühjahr noch verstärkt den Einsatz von jungen Spielern, jeder muss sich das aber erst verdienen. Unser Ziel ist ein Startplatz beim ÖFB-Cup. Dafür müssen wir also ohnehin ein Wörtchen ganz vorn mitreden, vielleicht sind wir auch das Zünglein an der Waage, das die Meisterschaft mitentscheidet.“

Ligaportal: Haben sie noch sonstige Teams auf dem Zettel?



Klaus Thuller: „Der ASK ist auch so was wie eine Unbekannte. Wenn die Neuen einschlagen, sind sie genauso dabei wie das gute, eingespielte Kollektiv aus Ferlach. Ich denke, dieses Quartett plus unser Team wird sich die Entscheidungen unter sich ausmachen.“

Ligaportal: Vielen Dank für das Interview und viel Erfolg!

Ligaportal-App downloaden: Tausende Spiele live! Android | iPhone | Huawei