SC Landskron mit klarem Fokus auf Klassenerhalt

Kärntner Liga

Details Donnerstag, 25. Januar 2024 06:00

Seit dem Aufstieg im Jahr 2022 spielt der SC Landskron in der Kärntnerliga und befindet sich aktuell auf dem 12. Platz mit 17 Punkten. Nach 16 intensiven Spielen im Herbst verbucht die Mannschaft 4 Siege, 5 Unentschieden und 7 Niederlagen. Mit dem Blick auf die Zukunft setzt das Team alles daran, seine Leistung und die Ergebnisse zu optimieren und in der Tabelle nach oben zu klettern.

Gute Stimmung trotzt Mittelmaß

Die Saison des SC Landskron begann vielversprechend, jedoch erlebte die Elf Mitte der Spielzeit ein Ergebnistief. Trainer Hannes Lassnig äußerte sich dazu: „Obwohl wir gute Leistungen zeigten, belohnten wir uns nicht und verloren viele Spiele mit einem Tor Unterschied.“ Trotz dieser verschenkten Chancen bleibt die Stimmung in der Mannschaft positiv. „Meine Spieler sind trotz der punktelosen Phase sehr zielgerichtet und werden alles dafür geben, dies im Frühjahr zu ändern“, erklärt uns der Coach. Mit Kämpferherz, voller Konzentration und absoluter Fokussierung geht das Team fest entschlossen in die bevorstehende Hinrunde. Das klare Ziel ist es, eine Wende herbeizuführen und die Saison erfolgreich abzuschließen.



Umbruch und Zuversicht in der Winterpause

In der Winterpause vollzog der SC Landskron einen kleinen Umbruch. Philipp Clementschitsch wird aufgrund seines Studiums künftig in Wien spielen, während Martin Posratschnig zum ATUS Ferlach zurückkehrt. Der Verein trennte sich zudem von Legionär Zan Luka Pohlin. Trainer Hannes Lassnig äußerte sich zuversichtlich: „Insgesamt werden wir alle Abgänge kompensieren, vier Spieler stoßen zum Team dazu.“ Unter den Neuzugängen befindet sich Verteidiger Ingo Mailänder, der von Maria Saal kommt, sowie ein neuer Legionär für den Sturm. Die letzten beiden Neuzugänge werden in der kommenden Woche fixiert. Lassnig betonte: „Im Großen und Ganzen wollen wir auf allen Positionen unsere Abgänge eins zu eins ergänzen.“

Trainer Lassnig gibt klare Marschrichtung für die Frühjahrsrunde

Mit dem geplanten Trainingsstart in der vergangenen Woche und ohne ein Trainingslager auf dem Plan bereitet sich der SC Landskron auf die Rückrunde vor. Das Team trainiert auf eigenem Kunstrasen und steht vor der Herausforderung des ersten Spiels gegen die U18 der WAC-Akademie an diesem Wochenende. Trainer Hannes Lassnig betont entschlossen: „Wir wollen vom Start weg alles geben.“ Der Fokus liegt darauf, in der Rückrunde von Anfang an gegen die direkte Konkurrenz zu punkten. Für den SC Landskron ist es vorrangig, in der Liga zu bleiben und bestenfalls einige Plätze gutzumachen. Der Trainer zeigt sich zuversichtlich für den zweiten Abschnitt der Saison und unterstreicht: „Die Liga ist sehr ausgeglichen, jeder kann jeden schlagen.“