Vom Triumph zu neuen Herausforderungen: Liganeuling mit einigen Härtetests

Kärntner Liga

Details Freitag, 26. Januar 2024 06:00

Der ATUS Velden, als Newcomer in der Kärntner Liga, erzielte im Herbstdurchgang beachtliche 25 Punkte aus 16 Spielen. In den vergangenen zwei Jahren triumphierte das Team unangefochten sowohl in der 1. Klasse B als auch in der Unterliga West und krönte seine souveränen Leistungen jeweils mit dem Meistertitel. In der aktuellen Saison belegt die Elf mit einer Bilanz von sechs Siegen, sieben Unentschieden und drei Niederlagen den guten fünften Tabellenrang. Damit bestätigte Velden eindrucksvoll seine Position als aufstrebendes Team in der Kärntner Liga.

Gut gestartet, mäßig abgeschlossen

Der Neo-Kärntnerligaclub blickt auf eine ereignisreiche Saison zurück, die mit einem soliden Start als Liganeuling begann. Trainer Marcel Kuster äußerte sich positiv über sein Team: „Es waren sehr gute Spiele dabei. Meine Jungs haben ihre Qualität auf den Platz gebracht und abgeliefert.“ Allerdings geriet die Leistung gegen Ende der Hinrunde ins Stocken – in den letzten fünf Spielen des Herbstdurchgangs holte man lediglich drei Punkte. Kuster reflektiert kritisch: „In den letzten Spielen hätten wir ergebnisorientierter und effektiver zu Ende spielen müssen.“ Trotzdem unterstreicht die Mannschaft ihre Qualität mit herausragenden Spielern wie Roland Putsche und Alexander Kofler, die den ATUS Velden als vielversprechende Kraft im Kärntner Fußball etablieren.

Ruhige Transferaktivität – intensiver Trainingsbetrieb

Mit vollem Eifer absolviert die Mannschaft aktuell intensive Trainingseinheiten, um sowohl körperlich als auch fußballerisch auf einem optimalen Niveau spielen zu können. Der Trainer betont: „Wir befinden uns momentan in der dritten Vorbereitungswoche mit sehr anspruchsvollen Einheiten.“ Statt eines Trainingslagers ist Teambuilding geplant. Testspiele gegen zwei Regionalliga-Clubs sowie andere starke Mannschaften stehen ebenfalls auf dem Programm. Der Verein meldet keine Abgänge, freut sich jedoch über einen Zugang – Marlon Winter von DSG Ledenitzen wird das Team im Frühjahr verstärken. Der Verein und Trainer Marcel Kuster zeigen sich mit dem bestehenden Kader zufrieden, lassen sich jedoch die Option offen, auf dem Transfermarkt nach Verstärkung für die Offensive Ausschau zu halten.

Klare Fahrtrichtung trotzt fehlendem Heimvorteil

Das Ziel für das Frühjahr beim ATUS Velden ist klar definiert: Ein einstelliger Tabellenplatz soll erreicht werden, bestenfalls sogar eine Position unter den besten fünf Mannschaften. Trainer Kuster betont: „Wir wollen weiterhin in der vorderen Hälfte mitspielen – im Idealfall Richtung ÖFB-Cup Platz.“ Aufgrund von Umbauarbeiten an der Heimstätte werden die Spiele jedoch in St. Egyden ausgetragen. Der Coach gibt zu bedenken: „Unsere Heimstätte wird umgebaut – bedeutet, dass wir nur Auswärtsspiele haben. Das erschwert unsere Aufgabe und macht es nicht leichter, unser Ziel zu erreichen.“ Dennoch versichert Kuster, dass der ATUS Velden trotz der ausgeglichenen Kärntnerliga-Situation voll angreifen will.