Jung und dynamisch: Der SV Sportastic Spittal will weiterhin abliefern

Kärntner Liga

Details Samstag, 27. Januar 2024 07:00

Der SV Sportastic Spittal, unter der Führung von Trainer Philipp Dabringer, zeigt sich in der Kärntner Liga, als aufstrebende Kraft. Auf dem 6. Tabellenplatz mit 24 Punkten platziert, lieferte das Team in der vergangenen Herbstsaison mit sieben Siegen, drei Remis und sechs Niederlagen in 16 Spielen gute Leistungen. Eine junge, ehrgeizige Truppe, die mit ihrem Hunger nach Erfolg und Teamzusammenhalt die Fußballszene aufmischt.

Holpriger Anfang

Der SV Spittal durchlief eine insgesamt solide Herbstrunde, jedoch waren die ersten Spiele bedingt durch die Neuformierung des Kaders von Anfangsschwierigkeiten geprägt. Wolfgang Oswald, der sportliche Leiter, erklärt: „Zu Beginn der Saison hatten wir Schwierigkeiten in unseren Spielen. Die Mannschaft brauchte Zeit, um sich an die Kaderumstellung zu gewöhnen." Doch ab der Hälfte der Hinrunde zeigte das Team eine enorme Wende und begann Punkte zu sammeln. Oswald betont: „Ab der 8. Runde haben wir sehr gut gepunktet - an diese Leistungen und Ergebnisse wollen wir im Frühjahr anknüpfen." Die Überwindung der anfänglichen Herausforderungen deutet auf einen vielversprechenden zweiten Durchgang für den SV Spittal hin.



Wintercup und neues Tormanngespann

Mit großer Motivation startete die Truppe des SV Spittal in die zweite Vorbereitungswoche der Rückrunde. Zum ersten Mal findet heuer der Oberkärntner Wintercup statt, wo sich die Truppe von Philipp Dabringer gegen Mannschaften aus der Kärntner Liga, Unterliga West und der 1. Klasse A behaupten soll. Auf dem eigenen Kunstrasen feilt die Mannschaft an ihrer Form und Taktik, weiters sollen Schwerpunkte wie das Spiel gegen den Ball verbessert werden. Besonders erfreulich sind die Zugänge von Marko Soldo als neuen Tormann sowie Matthias Neuwirth vom SV Wacker Burghausen als zusätzlichen Torhüter. Auf der Abgangsseite verzeichnet der Verein den Wechsel von Elias Rainer zu Lurnfeld und den Abschied von Paul Mayerhofer, der den Weg nach Oberösterreich einschlägt. „Grundsätzlich sind wir mit dem Kader zufrieden, natürlich beobachten wir den Markt, ob es regionale und einheimische Talente gibt“, erklärt Oswald.



Defensive Stärkung

Für das kommende Frühjahr setzt sich der SV Spittal klare Ziele: den aktuellen Rang zu behaupten und idealerweise in die begehrten ÖFB-Cup-Plätze vorzustoßen. Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Defensive mit dem Ziel, weniger Gegentore zu kassieren. Der sportliche Leiter betont: „Wir wollen weiterhin gute Leistungen zeigen und vor allem defensiv stabiler agieren." Angesichts der ausgeglichenen Ausgangslage in der Liga und der verstärkten Konkurrenz aus der zweiten Tabellenhälfte ist sich der Verein bewusst, dass dies eine anspruchsvolle Aufgabe darstellt. Das erste Ligaspiel im Frühling bestreitet der SV Sportastic Spittal auf heimischem Rasen gegen den Ligaelften ATUS Ferlach.