Der Underdog liefert ab: SV Donau Klagenfurt zeigt, wie es gehen kann

Kärntner Liga

Details Montag, 29. Januar 2024 06:00

Im Schatten der etablierten Teams der Kärntner Liga erstrahlt der SV Donau Klagenfurt als beeindruckender Aufsteiger auf dem zweiten Tabellenplatz. Mit einer bemerkenswerten Bilanz von sieben Siegen, sieben Unentschieden und lediglich zwei Niederlagen nach 16 Spieltagen hat sich das Team als Liganeuling eindrucksvoll positioniert. Die 28 Punkte zeugen von einer herausragenden Leistung und versprechen eine aufregende zweite Saisonhälfte für die junge Mannschaft.

Der zwölfte Mann

Mit einer fulminanten Hinrunde hat die Elf unter der Führung von Trainer Christian Trappitsch eindrucksvoll den zweiten Tabellenplatz erobert. Der Coach betont nicht ohne Stolz: „Obwohl wir das jüngste Team der Liga sind, haben wir alles gegeben und stehen verdient auf dem zweiten Platz." Der SV Donau verfolgt nicht nur sportlichen Erfolg, sondern setzt auch auf die Entwicklung junger Talente. Eine zusätzliche Erfolgsgeschichte sind die beeindruckenden Zuschauerzahlen, die im Schnitt zwischen 250 und 300 Fans liegen. Diese Unterstützung von den Rängen trägt maßgeblich zum positiven Umfeld bei. „Unsere Fans waren natürlich auch eine große Unterstützung im Herbst. Sie geben uns zusätzliche Motivation und wir bieten ihnen aufregende Spiele und Ergebnisse“, so der Trainer.

Unverändert in die Saison

Im Fokus auf die kommenden Herausforderungen steckt der SV Donau bereits intensiv in der Vorbereitungsphase und plant vom 14. bis 18. Februar ein Trainingslager in Opatija. Trainer Christian Trappitsch betont die kontinuierliche Arbeit: „Wir setzen genau so fort wie bisher. Es wird keine leichte Aufgabe den Tabellenplatz zu halten, aber wir werden alles geben." Ohne Zugänge oder Abgänge im Verein sieht Trappitsch keine Notwendigkeit für Veränderungen im Kader: „Die Truppe hat gezeigt, dass sie in dieser Kaderzusammensetzung guten Fußball spielen kann. Die Leistungen des Teams haben mich überzeugt, also sehe ich keinen Grund, Änderungen vorzunehmen." Eine klare Positionierung für eine erfolgreiche Fortsetzung der Saison.

Frühjahrsziele und Derbystimmung

Der SV Donau setzt sich ambitionierte Ziele für das kommende Frühjahr: weiterhin vorne mitspielen, ansprechenden Fußball bieten und die Begeisterung der Zuschauer am Sportplatz entfachen. Trainer Christian Trappitsch unterstreicht die Überraschungsfaktoren ihres Erfolgs: „Im Grunde genommen hat mit uns vor der Saison keiner gerechnet, und trotzdem sind wir so weit vorne." Das klare Ziel für die Saisonendplatzierung ist ein einstelliger Tabellenplatz, im besten Fall sogar unter den ersten fünf. Der Startschuss zur Rückrunde erfolgt mit einem Heimspiel gegen den KAC, ein Klagenfurter Derby, auf das sich Trappitsch und das Team besonders freuen. Spannung und Vorfreude prägen die Ambitionen des SV Donau für die kommenden Rückrunde. Man darf gespannt sein.